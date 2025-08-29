(29 de agosto del 2025. El Venezolano).- Kyle Schwarber, de los Filis de Filadelfia, se convirtió en el bateador número 21 en la historia y el tercero en 2025 en conectar 4 jonrones en un solo juego, al empujar 9 carreras contra Bravos de Atlanta en la paliza de su equipo, 19×4 la noche del jueves 28 de agosto de 2025.

Schwarber casi batea la escalera de jonrones, porque dió uno solitario, otro con uno en base y dos con par de corredores, es decir, que si uno de esos dos batazos hubiera sido con un corredor más (tres en base), habría bateado la escalera de jonrones, situación que nadie ha logrado.

Con solo 21 jugadores con este hazaña, llama la atención que Schwarber es el tercero este año con esa actuacion: El primero fue el venezolano Eugenio Suárez, entonces de los Cascabeles de Arizona y Nick Kurtz, de los Atléticos, equipo que juega en Sacramento.

Escirto por: Eliexser Pirela Leal

Historia y datos

Debemos recordar que el segundo do en hacer esta particularidad fue Ed Delahanty, en 1896, y ningún otro jugador logró la hazaña durante casi 36 años, para ser la sequía más prolongada en este tema.

El intervalo más corto tuvo lugar en 2002, cuando Mike Cameron conectó sus cuatro jonrones el 2 de mayo de 2002, y Shawn Green repitió la hazaña 21 días después, el 23 de mayo.

Esa había sido la primera vez que dos jugadores lograron un juego de cuatro jonrones en la misma temporada; esto volvió a ocurrir en 2017, cuando Scooter Gennett y JD Martinez lograron la hazaña en junio y septiembre, respectivamente. Mientras que en este 2025, que aún no termina, fue la primera temporada en ver tres juegos de cuatro jonrones, los mencionados choques de Suárez, Nick Kurtz y Schwarber.

Lista vitalicia

1.- Bobby Lowe, el 30 de mayo de 1894, con los Boston Beans ante los Rojos de Cincinnati.

2.- Ed Delahanty, el 13 de julio de 1896, de los Filis de Filadelfia sobre los Potros de Chicago.

3.- Lou Gehrig, el 3 de junio de 1932, con los Yankees de Nueva York, ante los Atletismo de Filadelfia.

4.- Chuck Klein, el 10 de julio de 1936, de los Filis de Filadelfia, frente a los Piratas de Pittsburgh.

5.- Pat Seerey, el 18 de julio de 1948, con los Medias Blancas de Chicago, sobre los Atleticos de Filadelfia.

6.- Gil Hodges, el 31 de agosto de 1950, de los Dodgers de Brooklyn, ante los Bravos de Boston.

7.- Joe Adcock, 31 de julio de 1954, con los Bravos de Milwaukee, ante los Dodgers de Brooklyn.

8.- Rocky Colavito, el 10 de junio de 1959, de los Indios de Cleveland, frente a los Orioles de Baltimore

9.- Willie Mays, el 30 de abril de 1961, con los Gigantes de San Francisco, ante los Bravos de Milwaukee.

10.- Mike Schmidt, el 17 de abril de 1976, de los Filis de Filadelfia, sobre los Cachorros de Chicago

11.- Bob Horner, el 6 de julio de 1986, con los Bravos de Atlanta, ante los Expos de Montreal .

12.- Mark Whiten, el 7 de septiembre de 1993, de los Cardenales de San Luis, frente a los Rojos de Cincinnati.

13.- Mike Cameron, el 2 de mayo de 2002, con los Marineros de Seattle, sobre los Medias Blancas de Chicago.

14.- Shawn Green , el 23 de mayo de 2002, de los Dodgers de Los Ángeles, ante los Cerveceros de Milwaukee.

15.- Carlos Delgado, el 25 de septiembre de 2003, con los Azulejos de Toronto, frente a los Rays de Tampa Bay .

16.- Josh Hamilton, el 8 de mayo de 2012, de los Rangers de Texas, ante los Orioles de Baltimore.

17.- Scooter Gennett, el 6 de junio de 2017, con los Rojos de Cincinnati, sobre los Cardenales de San Luis.

18.- JD Martínez, el 4 de septiembre de 2017, con los Cascabeles de Arizona, ante los Dodgers de Los Ángeles.

19.- Eugenio Suárez, el 26 de abril de 2025, con los Cascabeles de Arizona, frente a los Bravos de Atlanta.

20.- Nick Kurtz, el 25 de julio de 2025, de los Atléticos, sobre los Astros de Houston.

21.- Kyle Schwarber, el 28 de agosto de 2025, con los Filis de Filadelfia, ante los Bravos de Atlanta.