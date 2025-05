Los venezolanos José y Chamel Gaspard Morell han construido un imperio plagado de acciones ilícitas, abusos y contradicciones. A lo largo de los años, estos individuos han sido señalados por cometer actos punibles, tanto en el ámbito familiar como en el comercial, lo que les ha llevado a acumular un historial lleno de manchas que parece no tener fin.

Las acusaciones en su contra se remontan a varios años atrás, cuando diversas entidades bancarias de Venezuela, Brasil y Curazao los demandaron por obtener créditos que nunca pagaron. Los hermanos Gaspard Morell, lejos de asumir sus responsabilidades, optaron por el camino del impago, una conducta que se repetiría en el futuro y que se convirtió en un patrón en su forma de hacer negocios.

Pero la historia de los Gaspard Morell no se limita a deudas bancarias. En la década de los 90, instalaron una serie de tiendas en Venezuela bajo el nombre de «Home Depot J Gaspard C.A.», una denominación que imitaba a la reconocida cadena estadounidense The Home Depot, utilizando logotipos y propósitos comerciales similares, pero que solo era una burda copia. Esta acción, que buscaba aprovecharse del prestigio de la empresa norteamericana, culminó en una demanda que The Home Depot ganó. Como era de esperar, los Gaspard Morell tampoco pagaron la compensación impuesta por la justicia.

Sin embargo, mucho antes de este episodio, los Gaspard Morell ya habían comenzado a tejer lo que denominaron el Grupo J Gaspard. Este conglomerado incluía la comercialización de madera a través de la Maderera J Gaspard, fundada por José Gaspard en los años 80.

La Maderera J Gaspard, lejos de ser un ejemplo de negocio sostenible, se dedicaba a la extracción ilegal de madera, una práctica que contribuyó a la deforestación de zonas boscosas en Venezuela. Este hecho, que los hermanos han intentado ocultar con el paso del tiempo, los contradice cuando se presentan falsamente en internet como supuestos protectores del medio ambiente. Por un lado, arrasaban con la naturaleza para su propio beneficio, y por el otro, intentan vender una imagen de ecologistas comprometidos.

La incursión de los Gaspard Morell en el sector público venezolano también está plagada de irregularidades. Valiéndose del tráfico de influencias y la corrupción, lograron convertirse en contratistas de alcaldías y gobernaciones, tanto del chavismo como de la oposición. Se movían con soltura en ambos bandos, sin importarles el color político, siempre y cuando pudieran obtener beneficios económicos.

Uno de los casos más emblemáticos de esta red de influencias es su relación con el político opositor Antonio Ledezma. Durante los mandatos de Ledezma como gobernador del antiguo Distrito Federal, alcalde del municipio Libertador de Caracas y alcalde del Distrito Metropolitano de Caracas, los Gaspard Morell se convirtieron en contratistas y proveedores de dichas instituciones. Su participación en contrataciones con precios inflados o sobrefacturados era un secreto a voces. Incluso, algunos exempleados de esas administraciones señalan a los Gaspard Morell como posibles testaferros de Ledezma, una acusación que, de ser cierta, demostraría la profundidad de la corrupción en la que estaban inmersos.

Estos son solo algunos ejemplos de cómo los Gaspard Morell participaron en el desfalco del erario público venezolano, un acto que deja en evidencia su falta de ética y su desprecio por el bien común.

Panamá: Un nuevo escenario para las operaciones opacas de los Gaspard

Desde la década de los 90 hasta la actualidad, los hermanos Gaspard Morell han establecido una intrincada red de empresas en Panamá. Este entramado corporativo tuvo su apogeo entre 2015 y 2016, coincidiendo con la construcción del centro comercial Anclas Mall & Plaza en La Chorrera, provincia de Panamá Oeste. Este proyecto, que se erigió sobre terrenos ejidales, fue posible gracias a una polémica venta por parte del entonces alcalde de La Chorrera, Temístocles Javier Herrera Domínguez. Lo que llama poderosamente la atención es que, antes de ser adquiridos por los Gaspard Morell, dichos terrenos estuvieron brevemente en manos de un funcionario público y luego de la propia hija de Herrera Domínguez. Una maniobra que levanta sospechas y que pone en tela de juicio la transparencia del proceso.

La mudanza de los Gaspard Morell y sus familias a Panamá les abrió las puertas a un mundo de relaciones con figuras del ámbito político, empresarial y artístico panameño. Estas conexiones, lejos de ser utilizadas para fines honestos, les han servido para continuar con sus operaciones ilícitas y mantener su impunidad en territorio panameño. La influencia que han logrado tejer en Panamá es la herramienta con la que siguen haciendo de las suyas.

Una de las más recientes infamias de los hermanos ha sido la estafa a inversores, de diversas formas. Entre las artimañas utilizadas se encuentra la venta fraudulenta de locales del centro comercial Anclas Mall & Plaza, la cesión de facturas impagas de la petrolera venezolana PDVSA y la venta de otros inmuebles que nunca entregaron, a pesar de recibir millones de dólares. Estas acciones han provocado que los Gaspard Morell enfrenten acusaciones penales y demandas civiles en Venezuela, Panamá, Estados Unidos y España.

En Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha emitido solicitudes de extradición contra los Gaspard Morell, las cuales han sido enviadas a Panamá. Sin embargo, el país centroamericano no ha dado cumplimiento a estas peticiones. Además de las órdenes de extradición, también existen notificaciones rojas de Interpol en contra de ambos hermanos.

A pesar de todo esto, y de que a comienzos de 2024 José Gaspard Morell fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Tocumen cuando intentaba huir a México con un pasaporte español, ambos hermanos continúan en libertad en Panamá. Se rumorea que su permanencia en libertad se debe a sobornos pagados a figuras políticas y judiciales panameñas, quienes les habrían permitido eludir a la justicia y seguir operando con impunidad. La detención de José Gaspard en el aeropuerto solo fue un breve obstáculo en su camino, una anécdota que no alteró su estatus de libertad.

Es así que la justicia en Panamá parece ser completamente ciega cuando se trata de los Gaspard Morell, y su capacidad para evadirla es una burla a las víctimas de sus estafas y a las leyes de los países en los que operan. La detención de José Gaspard en el aeropuerto, que podría haber sido un punto de inflexión, terminó siendo un mero trámite, una pausa en su camino hacia la impunidad.

La doble vida de los hijos: Entre el altruismo y la controversia

Mientras los hermanos Gaspard Morell evaden la justicia y viven en la mira de la Interpol, sus hijos llevan una vida en Panamá que contrasta abismalmente con el turbio historial de sus padres.

Eva Carolina, la hija de José Gaspard, se ha erigido en Panamá como una indigenista y naturalista. Una mujer que, tras haber vivido experiencias traumáticas desde su infancia, que la han marcado, como ella misma ha confesado, y que además vivió una experiencia que la dejó al borde de la muerte tras visitar la Comarca Ngäbe Buglé, en Panamá, ahora busca redimirse a través de la espiritualidad y la defensa del medio ambiente.

En abril de 2021, una parálisis causada por picaduras de garrapatas la llevó al límite, una vivencia que, según ella, la transformó. Sin embargo, su voz a favor de la naturaleza no se alzó con la misma fuerza cuando su padre, de quien Eva Carolina es socia en al menos dos empresas en Panamá, talaba ilegalmente los bosques venezolanos. Su actual postura como indigenista y naturalista parece más una estrategia para expiar las culpas personales y familiares, que un verdadero compromiso con la causa. Quizás le hagan falta muchas más limpiezas de chakras para superar sus traumas, incluido el estigma social de tener unos padres que son primos entre sí.

Eva Carolina narra en video sus experiencias «espirituales» y su trabajo indigenista en Panamá

Además, Eva Carolina ha levantado su voz contra el tráfico y abuso infantil, pero no ha mostrado el mismo ímpetu para condenar los abusos físicos y psicológicos que su tío Chamel infligió a su tía política Dioni, los cuales incluso llegaron a denuncias de violencia sexual. La incongruencia entre sus palabras y sus acciones es evidente, y su silencio ante los atropellos cometidos por su familia pone en duda la sinceridad de su discurso.

La labor de Eva Carolina de llevar internet satelital a comunidades indígenas en Panamá no puede borrar el rastro de destrucción y abuso que su familia ha dejado a su paso. Su activismo pudiera parecer más un intento de redención personal que una verdadera lucha por la justicia.

Dudoso altruismo en la TV panameña



Ramez Gaspard, primo de Eva Carolina e hijo de Chamel, también se ha sumado a la senda familiar del supuesto «altruismo». En Panamá, Ramez se desempeña como copresentador de «Mi Deseo», un programa dominical transmitido cada dos semanas por RPC Canal 4, la estación de televisión más antigua del país. El programa, moderado por el DJ y productor de radio y televisión Luis “Luchito” Williams, amigo personal de Ramez, tiene como objetivo ayudar a personas necesitadas en barriadas y comunidades desasistidas, mediante donaciones y aportes.

Sin embargo, este aparente altruismo de Ramez parece ser una herencia de su padre, Chamel. Ayudar a los más necesitados podría ser una forma de intentar borrar los delitos y abusos de los que se les ha acusado durante años a los hermanos Gaspard Morell.

Chamel Gaspard, el mismo hombre que le arrebató a su exesposa brasileña Dioni los hijos que tienen en común, busca ahora limpiar su imagen a través de la caridad. Tras abandonar Venezuela, Ramez, Adele y Yasmine, los hijos de Chamel y Dioni, terminaron viviendo con su padre en Panamá. Mientras tanto, su madre, quien intentó sin éxito rehacer su vida en Venezuela, regresó con sus parientes a Río de Janeiro, donde en los últimos años se le ha visto participar en elegantes celebraciones de la alta sociedad, aunque sin dejar de visitar a sus hijos en Panamá.

La filantropía de Ramez, al igual que la de su padre, parece más una estrategia para desviar la atención de los actos familiares pasados, que un genuino interés por el bienestar de los demás. Para algunos, pudiera ser difícil creer en la bondad de alguien que ha sido parte de una familia con un historial tan oscuro. La participación de Ramez en un programa de televisión que se dedica a ayudar a los necesitados, quizás suene más a una actuación para mejorar su imagen personal y familiar, que a un verdadero acto de generosidad.

Adele, otra de las hijas de Chamel, tampoco parece cuestionar los desmanes de su padre. Como abogada, forma parte del bufete Velásquez & Pérez-Venero, un despacho dedicado particularmente a casos migratorios en Panamá. Además, figura como directiva de varias de las compañías familiares en el país centroamericano. Adele, venezolana de nacimiento, consiguió naturalizarse panameña durante la administración del expresidente Laurentino Cortizo. Su experiencia en leyes migratorias podría ser una pieza clave en la estrategia de la familia para mantenerse en Panamá y evadir la justicia.

El hecho de que Adele forme parte del entramado empresarial de los Gaspard Morell la convierte en una pieza fundamental en la estructura familiar. Su rol como abogada y directiva de empresas le otorga un conocimiento profundo de las operaciones de la familia, y su silencio sobre las actividades ilícitas de su padre y su tío es, cuando menos, sospechoso.

La participación de Adele en el bufete Velásquez & Pérez-Venero, especializado en casos migratorios, podría ser una herramienta para facilitar la permanencia de la familia en Panamá. Su conocimiento de las leyes migratorias panameñas, combinado con su posición dentro de las empresas familiares, la convierte en un activo valioso para los Gaspard Morell. Su silencio y su participación activa en los negocios familiares sugieren que Adele no solo está al tanto de las actividades de su padre y su tío, sino que también podría estar colaborando para protegerlos.

La menor de las hijas de Chamel con su exesposa brasileña, se ha labrado una carrera en el ámbito teatral en Panamá. Como productora, actriz y en otros roles dentro de este sector, Yasmine ha encontrado en las tablas un espacio para desarrollarse profesionalmente. Sin embargo, su silencio sobre los actos ilícitos de su padre y su tío es ensordecedor.

La comunidad LGBT panameña, de la que Yasmine es activista, quizás desconozca el turbio pasado de los Gaspard Morell. Surge la duda de si el oscuro pasado de los Gaspard habrá tenido algo que ver con el supuesto distanciamiento entre la humorista-monologuista Giselle Jara y su novia Yasmine, como se comenta entre amistades de ambas.

Yasmine ha fungido como socia de su padre en algunas de sus empresas, lo que la vincula directamente con las actividades de la familia.

En el ámbito teatral panameño, cabe preguntarse si conocen o no los antecedentes de Chamel Gaspard. Chamel, lejos de mantenerse al margen, apoya y comparte con su hija Yasmine en sus actividades teatrales, llegando incluso a formar parte del elenco de actores en algunas de las obras en las que ella ha participado. Esta cercanía con el mundo del espectáculo panameño podría ser un sueño frustrado u otra estrategia de Chamel en un intento de «despercudir» su imagen, utilizando el arte como una máscara para ocultar su verdadero rostro.

La participación de Yasmine en el mundo del teatro panameño, aunque meritoria, no puede borrar el hecho de que ha sido socia de su padre en algunos de sus negocios. Su silencio sobre los desmanes de su familia la convierte en una espectadora pasiva de sus actos. La comunidad artística que los rodea merece conocer la verdad sobre la familia Gaspard Morell, y la participación de Chamel en las obras de su hija quizás solo sirva para alimentar la ficción de honestidad y pulcritud construida a su alrededor.

Chamel Gaspard: De abusador a benefactor



Chamel Gaspard, el mismo individuo solicitado en extradición y buscado por Interpol por fraude y estafa, y quien en Venezuela, años atrás, fue acusado de abusar de su exesposa, ahora se presenta en Panamá como un benefactor. Colabora con organizaciones como la Fundación GABA, una ONG en Ciudad de Panamá que trabaja por la educación cultural y artística, y que también participa en donaciones de juguetes y otras actividades altruistas. Esta fundación es presidida por la pintora y escultora panameña María Gabriela Batista Rivera, conocida como Gabriela Batista o «GaBa», con quien Chamel Gaspard inició un discreto romance hace unos años.

La transformación de Chamel de un hombre acusado de abuso y fraude a un supuesto filántropo es, cuando menos, desconcertante. Su colaboración con la Fundación GABA parece una estrategia para lavar su imagen y presentarse ante la sociedad panameña como un ciudadano ejemplar. Sin embargo, su pasado lo persigue, y las acusaciones en su contra no pueden ser borradas con donaciones de juguetes o participaciones en actividades culturales.

El romance de Chamel con la artista plástica no solo le ha proporcionado una fachada de respetabilidad, sino que también le permite utilizar la fundación como una plataforma para sus fines de limpiar su nombre.

Es importante recordar que, a pesar de sus esfuerzos por presentarse como un hombre nuevo, Chamel Gaspard sigue siendo un fugitivo de la justicia. Las acusaciones de fraude y estafa que pesan en su contra no desaparecen por el hecho de que ahora se dedique a actividades benéficas.

Un consuegro incómodo

El ingeniero industrial Carlos Barnes, quien fuera gerente general de la Empresa Nacional de Autopistas S.A. (ENA) entre 2015 y 2017, se encuentra ahora en una posición incómoda debido a su parentesco con los Gaspard Morell. Barnes, quien cuenta con una carrera como gerente y ejecutivo en diferentes compañías de sectores como la banca, finanzas y telecomunicaciones, y que actualmente funge como consultor independiente de firmas de capital privado y empresas en dificultades, es el suegro de Ramez Gaspard.

Para Barnes, tener como consuegro a un personaje como Chamel Gaspard, acusado de fraude y estafa, no es precisamente una buena carta de presentación. La reputación de los Gaspard Morell es una mancha que se extiende a todos los que se relacionan con ellos, y Barnes no es la excepción. No está claro si Barnes ha estado ofreciendo sus servicios profesionales a los Gaspard, pero de ser así, surge la duda de si los fraudes y estafas de los que se le acusa a su consuegro, podrían perjudicar de alguna manera a los clientes de Barnes.

La conexión familiar entre Barnes y los Gaspard Morell plantea interrogantes sobre la ética y la transparencia en los negocios de Barnes. Su rol como consultor de empresas en dificultades lo coloca en una posición delicada, y la sombra de los Gaspard Morell podría afectar su credibilidad y la confianza de sus clientes.

Además, surge la pregunta de si la hija de Barnes, disfruta del dinero mal habido de los Gaspard, dado los viajes a Estados Unidos y Europa, los restaurantes caros, paseos en yate, automóviles lujosos, ropa y accesorios de diseñador y otros privilegios de los que goza junto a su marido.

El propio Carlos Eduardo Barnes Williams se vio envuelto en un confuso incidente a mediados de 2017, que lo obligó a renunciar a su cargo de gerente General de la Empresa Nacional de Autopistas (ENA). Poco antes de su renuncia, el joven profesor de tenis Ricardo Gittens lo había denunciado por una supuesta agresión sufrida en el Parque Omar, en la ciudad de Panamá. Según la denuncia, el incidente ocurrió el 17 de mayo de 2017, luego de un encuentro de tenis que terminó en insultos, empujones y amenazas.

La renuncia de Barnes Williams a la ENA, tras la denuncia de agresión, sugiere que su comportamiento no fue el adecuado para un funcionario público de su nivel.

La conexión de los fugitivos Gaspard Morell con una startup en la periferia de Silicon Valley

Una situación mucho más inquietante es la estrecha relación que mantienen los hermanos Gaspard Morell con los esposos Sarjoun Skaff y Berangere Lartigue. Esta conexión va más allá de una simple amistad, y ha dado pie a preguntas sobre la posibilidad de que existan vínculos comerciales entre ellos.

Sarjoun Skaff, con una licenciatura en Ciencias por la Universidad Americana de Beirut, Líbano, y un doctorado en robótica por la Universidad Carnegie Mellon, en Pensilvania, es un reconocido inventor con más de diez patentes a su nombre. Su fama se debe principalmente a ser cofundador y director ejecutivo de Bossa Nova Robotics, una startup tecnológica pionera en la automatización de la gestión de inventario en estanterías mediante la implementación de robots autónomos e inteligencia artificial en la nube en tiendas minoristas.

Bossa Nova Robotics, conocida por su intento de utilizar robots en las tiendas Walmart para competir mejor con Amazon, representa un caso de éxito parcial en el competitivo mundo de la tecnología. En 2018, la empresa recibió una importante inversión de 29 millones de dólares para su expansión internacional y mejoras de software.

La línea de robots Auto-S de Bossa Nova Robotics, que escanea los estantes de las tiendas con luz y cámaras 2D y 3D, además de escáneres láser, es capaz de detectar artículos fuera de stock, precios incorrectos y otras irregularidades. Esta tecnología, que ha sido probada en más de 500 tiendas alrededor del mundo, representa un avance significativo en la gestión de inventarios.

Bossa Nova Robotics, con sede en San Francisco, en la periferia de Silicon Valley, en California, inició su colaboración con Walmart en 2014. Sin embargo, no fue hasta 2017 que tuvieron una versión terminada del producto, momento en el que Walmart comenzó a probarlos en 50 de sus tiendas. La expansión continuó en 2019 con la implementación de 300 robots adicionales. Estos robots, que se movían a 20 centímetros por segundo sobre cuatro ruedas, utilizaban sensores para navegar alrededor de objetos y compradores, demostrando la eficiencia de la tecnología desarrollada por Bossa Nova.

En julio de 2018, en un movimiento estratégico, Bossa Nova adquirió Hawxeye, una empresa de software de visión artificial y reconocimiento facial, lo que auguraba un futuro prometedor para la compañía.

Sin embargo, a finales de 2020, Walmart finalizó su contrato con Bossa Nova, lo que provocó el despido de más de 61 trabajadores y el cierre de su división europea de robótica. A pesar de este duro golpe, el CEO de Bossa Nova, Sarjoun Skaff, declaró a la prensa que la pandemia los había obligado a optimizar sus operaciones y centrarse en sus tecnologías principales. Skaff aseguró que habían logrado avances asombrosos en inteligencia artificial y robótica, y que su tecnología era la mejor de la industria. Afirmó que, con el pleno apoyo de la junta, continuaban implementando esta tecnología con sus socios en el comercio minorista y en otros campos.

La finalización del contrato con Walmart fue un revés para Bossa Nova, pero la empresa se mostró resiliente y enfocada en seguir adelante.

Berangere Lartigue, esposa de Sarjoun Skaff, es una científica francesa con una destacada trayectoria académica. Se ha desempeñado como profesora en la Universidad Paul Sabatier en Toulouse, Francia, y ha sido investigadora visitante en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Carnegie Mellon en Pittsburgh, Pensilvania, cuna de Bossa Nova Robotics. La profesora Lartigue es una experta en transferencia de calor, rendimiento energético de edificios y edificios inteligentes, caracterización térmica de materiales y técnicas de optimización para mejorar el rendimiento térmico de las envolventes de los edificios.

Su experiencia en estos campos la convierte en una figura clave en el desarrollo de tecnologías para la construcción y la eficiencia energética. Su colaboración con la Universidad Carnegie Mellon, un centro de investigación de renombre mundial, le ha permitido estar a la vanguardia de la innovación en su campo.

La participación de Lartigue en proyectos de investigación y su experiencia en la academia, aportan un valor considerable a la relación entre los Skaff y los Gaspard Morell. Su conocimiento en áreas como la eficiencia energética y los edificios inteligentes podría ser de gran interés para los Gaspard Morell, quienes han demostrado tener intereses en el sector inmobiliario y de la construcción.

La presencia de Lartigue en el entorno de los Gaspard Morell añade un elemento de sofisticación y conocimiento técnico a la relación. Su perfil académico y profesional contrasta con el turbio historial de los hermanos Gaspard, lo que hace aún más intrigante la naturaleza de su vínculo.

Los esposos Sarjoun Skaff y Berangere Lartigue, además de ser amigos de los hermanos Gaspard Morell, han disfrutado de su hospitalidad en Panamá. Hospedaje, paseos, almuerzos y cenas junto a la familia Gaspard, son solo algunas de las atenciones que han recibido. Estos encuentros han dado pie a rumores, hasta ahora no confirmados, que sugieren una relación que va más allá de lo personal, adentrándose en el terreno de los negocios.

Ante esta cercanía, surgen preguntas inevitables: ¿Han estado los Gaspard Morell invirtiendo dinero de procedencia ilícita en la startup tecnológica californiana de Skaff? ¿Financiaron los Gaspard el reflotamiento de la tecnológica? ¿Representa un problema reputacional para Bossa Nova Robotics, en un ambiente tan competitivo como el sector tecnológico californiano, el hecho de que su director ejecutivo tenga una vinculación tan estrecha con individuos como los Gaspard Morell, acusados de estafa, fraude, buscados con notificaciones rojas de Interpol, solicitados en extradición y quienes además fueron demandados en el pasado por usurpar el nombre de la cadena estadounidense The Home Depot?

Las fotografías del CEO de Bossa Nova Robotics y su esposa, departiendo junto a los hermanos Gaspard Morell, son bastante elocuentes. Estas imágenes, alimentan las especulaciones sobre la naturaleza de su relación y plantean serias dudas sobre el criterio de Skaff al asociarse con individuos buscados por la justicia.

Otra de las preguntas que surgen de la relación entre los Gaspard Morell y los Skaff es si los hermanos han estado utilizando los servicios de Skaff y su esposa, y/o los de Bossa Nova Robotics, para su centro comercial y negocios en Panamá. La experiencia de Skaff en robótica e inteligencia artificial, y la de Lartigue en eficiencia energética y edificios inteligentes, podrían ser de gran utilidad para los proyectos de los Gaspard Morell.

La posibilidad de que los Gaspard Morell estén implementando la tecnología de Bossa Nova Robotics en sus negocios en Panamá agrega complejidad a su relación.

Las preguntas sobre la naturaleza de su vínculo, la posible inversión de dinero dudoso en Bossa Nova Robotics y la utilización de la tecnología de la empresa en los negocios de los Gaspard Morell, parecen ser interrogantes nada cómodas para la empresa estadounidense, considerando que los Gaspard enfrentan también demandas por estafa y fraude en los Estados Unidos, particularmente en Florida.

Otras amistades

El oscuro pasado de los Gaspard Morell parece ser conocido por otras personas en Panamá, incluidas sus amistades de la vida nocturna panameña. Entre estas amistades se encuentra el empresario Aramis Cornejo, fundador de la discoteca Chill Out en Amador, un conocido local de entretenimiento nocturno en la ciudad de Panamá.

La conexión entre los Gaspard Morell y figuras del entretenimiento nocturno, como Cornejo, demuestra, una vez más, la habilidad de los Gaspard para moverse en diferentes círculos sociales y mantener una apariencia de normalidad, a pesar de su turbio pasado.