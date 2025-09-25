(25 de septiembre del 2025. El Venezolano).- Cuando Ernesto Moreno aterrizó en Londres, no imaginaba que años después se convertiría en uno de los referentes de la gastronomía y la consultoría organizacional en el Reino Unido. Lo que comenzó como un viaje de paso terminó siendo el inicio de una historia marcada por la constancia, la reinvención y una apuesta audaz por el emprendimiento.

Hoy, Moreno es propietario de varias franquicias Subway, diversos emprendimientos y la exitosa Arepa & Co, cadena dedicada a la gastronomía venezolana. Su secreto ha estado en entender que cada reto es también una oportunidad. “La constancia y la determinación fueron claves para superar las pruebas iniciales”, recuerda.

Su propuesta culinaria ha conquistado a un público cosmopolita como el londinense, curioso por descubrir nuevos sabores. En Arepa & Co los comensales encuentran platos tradicionales como las arepas, acompañados de creaciones innovadoras que incorporan ingredientes tan venezolanos como el maíz, la yuca, el plátano o la guayaba. Esa mezcla entre raíces e innovación le ha permitido abrir un espacio propio en un mercado tan competitivo como el de la capital británica.

Pero la historia de Moreno no se limita a la gastronomía. En paralelo a sus emprendimientos, ha desarrollado una sólida trayectoria como consultor en gerencia, liderazgo y desarrollo humano. Esa doble faceta le ha dado una visión integral del mundo de los negocios: rigurosidad en la gestión, sensibilidad para liderar equipos y una capacidad especial para transformar procesos en resultados.

Consciente de las dificultades que enfrentan los migrantes al empezar desde cero, Moreno ha impulsado programas de formación para emprendedores extranjeros, convencido de que el éxito se multiplica cuando se comparte. “Me llena de satisfacción ver crecer y triunfar a otros, especialmente cuando he sido un pedacito de esa historia”, afirma.

Para él, las claves de un emprendimiento exitoso en el extranjero son claras: constancia, resiliencia, tolerancia a la incertidumbre e inteligencia cultural. A esas cualidades suma algo que repite como mantra: la actitud con la que se enfrentan los desafíos marca la diferencia. La historia de Ernesto Moreno demuestra que migrar no significa renunciar a los sueños, sino darles una nueva dimensión. Su camino en Londres es prueba de que la disciplina y la pasión, unidas a la voluntad de integrarse y aprender, pueden transformar la vida propia y la de toda una comunidad.