(15 de agosto del 2025. El Venezolano).- La tormenta tropical Erin se convirtió este viernes en el primer huracán de la temporada atlántica, con potencial de intensificarse rápidamente en los próximos días, según informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

El sistema, que se encuentra a unos 740 kilómetros (460 millas) al este de las Islas de Sotavento del Norte, registra vientos máximos sostenidos de 120 km/h (75 mph) y se desplaza hacia el oeste-noroeste a 30 km/h (18 mph).

Lluvias intensas y marejadas peligrosas

El NHC advierte que las bandas externas de Erin provocarán lluvias acumuladas de entre 50 y 100 milímetros (2 a 4 pulgadas), con máximos aislados de hasta 150 milímetros (6 pulgadas) desde esta noche y hasta el domingo en las Islas de Sotavento del Norte, las Islas Vírgenes y Puerto Rico. Estas precipitaciones podrían causar inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en zonas vulnerables, reseñó EFE.

También se esperan marejadas peligrosas y corrientes de resaca en toda la región a partir del fin de semana.

Zonas bajo vigilancia

Las autoridades mantienen una vigilancia de tormenta tropical para Anguila y Barbuda, San Martín y San Bartolomé, Saba y San Eustaquio, así como para Sint Maarten. Esto significa que son posibles condiciones de tormenta tropical en un plazo de 48 horas, a medida que el ciclón se acerque el sábado, pasando cerca o al norte de las Islas de Sotavento del Norte.

Posible huracán mayor

De acuerdo con los datos recopilados por aviones cazahuracanes de la NOAA y la Fuerza Aérea, Erin podría intensificarse rápidamente en los próximos dos o tres días, con altas probabilidades de convertirse en un huracán mayor durante el fin de semana.