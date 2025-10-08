(08 de octubre del 2025. El Venezolano).- Nicolás Maduro, desestimó el martes los reportes sobre una supuesta orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para cancelar los esfuerzos diplomáticos con Caracas. La declaración surge tras una publicación del diario The New York Times, que señala el cierre de canales de diálogo entre ambos gobiernos, indica MSN.

Durante un encuentro con embajadores de Rusia, China y otros países aliados, Maduro afirmó: “Sacan la noticia que ellos no tienen relaciones diplomáticas con nosotros, nosotros tampoco con ustedes; que no tienen vías diplomáticas con nosotros, nosotros tampoco con ustedes”. Aunque no ofreció detalles, el mandatario reconoció que su gobierno ha mantenido “alguna vía de comunicación” con Washington, pero advirtió: “El día que no la tengamos, no la tenemos y punto”.

Como se recordará, el lunes, The New York Times informó que el mandatario estadounidense instruyó a su enviado especial, Richard Grenell, a detener todo acercamiento con Caracas. La decisión pondría fin a las gestiones que Grenell había encabezado con el Gobierno venezolano, destinadas a explorar posibles negociaciones entre ambos países, indicaron las fuentes citadas por el diario de Nueva York.

