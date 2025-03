Columna Caiga Quien Caiga

Muchos “líderes” en ejercicio de gobierno han criticado recientemente las deportaciones de venezolanos realizadas por la administración de Donald Trump, calificándolas de «secuestros» y denunciando violaciones a los derechos humanos .

Sin embargo, esta postura contrasta con la situación interna de esos países, donde quienes gobiernan mantienen a más de miles de presos políticos, según informes de organizaciones de derechos humanos, llegando algunos a la osadía de arrebatarles la nacionalidad.

Luego de muchos procesos electorales, se ha registrado una escalada en la represión contra opositores y manifestantes. Las ONG reportaron que, desde entonces, muchas personas han sido detenidas, incluyendo a periodistas, activistas y ciudadanos que protestaban contra el gobierno .

Estas detenciones han sido calificadas como arbitrarias y violatorias de los derechos humanos por diversas organizaciones internacionales.

No excluimos a ningún país. El caso de Ecuador, donde hay un presidente afín con el Presidente Trump, sobresale entre los destacados por cometer actos contrarios al derecho bajo la excusa del peligro que representa ese “detenido”.

Operaciones emblemáticas han sido implementadas por estos gobiernos tras las elecciones o fuera de ellas.

Han sido señaladas como una medida coercitiva que busca silenciar a la disidencia mediante arrestos masivos y persecución política . Estas operaciones han generado un clima de miedo e intimidación en los pueblos bajo esos mandatarios, exacerbando la crisis política y social en el país.

La aparente contradicción entre la denuncia de muchos de estos “líderes” sobre las deportaciones de latinoamericanos y la situación de los presos políticos, o víctimas de bandas criminales, han sido objeto de críticas tanto a nivel nacional como internacional.

El gobierno nicaragüense, cubano, venezolano, entre otros condenan las acciones de Estados Unidos, mientras continúa implementando políticas represivas contra sus propios ciudadanos, lo que evidencia una doble moral en su postura sobre los derechos humanos.​

En México podemos afirmar que si no hay un narcoestado, por lo menos hay un gobierno tímido e ineficiente para combatir el poder de los grandes carteles contra periodistas, políticos y dirigentes que denuncian su presencia.

Caso venezolanos en Estados Unidos

No niego que ha habido excesos en la forma que se ha ejercido la autoridad para combatir la inmigración ilegal.

El asunto es que Donald Trump no está haciendo nada distinto a lo que anunció en campaña. Los venezolanos y en general la población no estaba acostumbrada a ver un hombre gobernante que hace honor a sus promesas electorales.

Muchos venezolanos llegaron a este país y no cambiaron su manera de pensar y de actuar. Biden y otros presidentes fueron débiles en eso.

Muchos pretenden que el país se adapte a ellos y no al revés.

Incluso muchos que ya tienen ciudadanía critican a los que llegaron “ilegales” y los acusan injustamente cuando ellos mismos llegaron cometiendo “dolo”, pues en el chequeo en el aeropuerto cuando se les preguntó la razón de su viaje dijeron “negocios”, “vacaciones”, “salud” o “visita a un familiar”, cuando en realidad ya venían con todo para solicitar “asilo”, aún sin ser perseguidos realmente en el país de origen.

Otros falsearon documentos, tarjetas para “delivery” que muchas mafias venden o alquilan. Trabajaron sin tener el permiso y además a la hora de declarar “impuestos”, falsean estados de cuenta.

Un alto porcentaje manejó sin licencia mucho tiempo. Otro lote vivió mucho tiempo en los llamados “contratos” donde sin ningún tipo de papeles recibieron un salario semanal muy atractivo. Conocí en una oportunidad a un matrimonio de jueces que con los hijos venían a trabajar recogiendo basura en las playas luego de los huracanes y solo tenían visa de turismo y una I-94 por seis (6) meses.

Algunos profesionales de la medicina o de la odontología ejercen ilegalmente, sin tener reválida ni autorización para ello.

Y llegó Trump terminando la fiesta. No nos gusta. Nos molestamos. Pero ¿Quién tiene la razón?.

En Venezuela muchos viven con o sin licencia, no pagan impuestos, no contratan seguros, entre otras irregularidades. Actuar así es normal en Colombia, Panamá, México, Chile, Perú, etc.

Decepción venezolana

Muchos venezolanos especialmente en las ciudades como el Doral, “Villa Dallas”, Katy city, entre otras, creyeron el discurso de los republicanos y respaldaron a Donald Trump.

Lo apoyaron en concentraciones, opinión, aunque la mayoría no votó por no ser ciudadanos.

Hoy se encuentran decepcionados y preguntan ¿Por qué los congresistas y senadores que se desgarraban por ellos no los han respaldado en defender el TPS por citar un aspecto?.

Trump lo extendió para los salvadoreños que tienen un «buen presidente» y a los venezolanos, inexplicablemente, lo eliminó. ¿Qué parte no entendimos?

La Alcaldesa del Doral Christi Fraga ha sido casi muda a la hora de defender o abogar por la permanencia del TPS, igual los concejos municipales.

Si han opinado a favor de la colonia venezolana pero de manera muy tímida, muy parca. Estoy seguro que de haber ganado un demócrata y hubiese hecho lo mismo, sería otra la postura que mostraran.

Lo mismo opino de los líderes opositores. Apenas una “exhortación”, un llamado muy débil frente a Donald Trump.

Peor el caso del que representó el gobierno interino y sus aliados. Silencio sepulcral.

El verdadero enemigo

Quién te mintió, quién te manipuló para lograr tu apoyo, tu voz, es el genuino enemigo.

El que quiere imponer orden y quiere defender a su país, no me agrada probablemente pero nunca mintió sobre lo que haría.

Hasta una famosa congresista te sigue manipulando cuando ofrece un ajuste de estatus a los venezolanos, cuando la postura presidencial es otra. ¿Por qué los siguen engañando?.

No puede reclamar derechos quien en su casa no los hace cumplir.

No puede ser defensor de Venezuela quien teme enfrentar a quién es injusto con el noble pueblo venezolano que en su gran mayoría solo ha aportado y contribuido al fortalecimiento de esta gran nación.

Cae uno caen todos

AD Ortodoxa vs AD judicializada

Recientemente el comité ejecutivo nacional de la AD ortodoxa e inexistente, dirigida hace más de dos décadas por el zorro más viejo de la política venezolana Henry Ramos Allup, aprobó la “autoexclusión” de los alcaldes zulianos Alenis Guerrero, Nidia de Atencio (la chicha) y Ely Ramón Atencio, de los municipios La Rita, La Cañada y La Villa del Rosario, respectivamente.

En el caso del Zulia, AD de Ramos no existe. Lo raro. Es una tautologia aprobar a quienes a motus propio se excluyen. Legalmente es posible, políticamente es impropio. La AD de Bernabé el gran aval que tiene es la tarjeta y esa es la razón que motivó la huida de estos alcaldes.

ALGÚN DÍA: Si María Corina Machado dedicara la cuarta parte de sus esfuerzos por la libertad de los “autoasilados” en la embajada argentina, a la causa de los presos políticos incluyendo a su propia gente como Dignora Hernández y Henry Alviarez quienes cumplieron un año, entre otros miles de casos, el resultado sería distinto o por lo menos, no causaría tanto desagrado. Nadie se explica cómo se mantienen “vivos”, sin electricidad, sin agua y sin alimentos y en paralelo montan a diario un show por redes, vídeos, programas y pare usted de contar.

CHEVRON SE VA O SE QUEDA El director ejecutivo de esa empresa Mike Wirth hizo lobby en Washington. Se reunió con varios del gobierno, incluido el Presidente Trump. Afirmar que este aceptó la propuesta de extender el plazo de salida de Chevron de Venezuela es una temeridad y burla con el público.

El WSJ lo reflejó así. El resto es manipulación. De manera particular yo especulo al señalar que cuando los vea salir lo creo. No es serio afirmar lo que es una presunción.

CASO CUBA Y RUSIA: Hasta ahora, con el tema de Venezuela vamos enderezando. Aquí hay dos problemas esenciales.

1) El actual gobierno de USA está negada a sentarse con los cubanos, que son los que tienen la llave para la salida de Maduro. 2) Putin, que se burla de Trump, aprovecha el foco que le pusieron a Maduro para pescar en río revuelto. Queda claro que el peor error y daño que el charlatán del siglo Hugo Chávez le hizo a Venezuela, fue meter, suscribir un plan con los cubanos.

Lo que sí podemos afirmar, comparando ambos escenarios: El camino similar de Trump, meter a los rusos en los Estados Unidos.Es un daño irreparable en la seguridad nacional de los Estados Unidos.

Blog del Abogado Ahilan Arulanantham, Lider del equipo legal que demanda la cancelacion de TPS y participe de la demanda que se sometió contra la invocacion de la Ley de Enemigo Extranjero, habla sobre los planes y las debilidades legales de las acciones que está tomando el actual gobierno de Estados Unidos.

El Travel BAN para Venezuela y otros paises más aún no es oficial, solo es una informacion filtrada desde NYT donde muestra que Venezuela estaria en la escala más alta de prohibición, donde estarían inclusive las personas con visa. Eso mismo lo intento hacer Trump en su primer periodo hacia la comunidad musulmana y las demandas en las cortes lo obligaron a modificar dos veces la propuesta de Travel Ban.

La invocacion de la Ley de enemigo extranjero, si que es un gran problema para todos los migrantes incluidos los residentes permanentes, porque elimina el derecho al debido proceso dándole el poder a ejecutivo a través de ICE de detener y deportar sumariamente a cualquier persona que se presuma tiene algún vinculo con el Tren de Aragua.

En pocas palabras ejercer labores que le corresponden a los jueces, y eso usted y yo sabemos el golpe que significa al Estado de Derecho.

En CARACAS Manuel Rosales se reunió con Henrique Capriles. Dentro de los posibles temas a discutir sería el apoyo de UNT a la candidatura de Tomás Guanipa y Pablo Pérez entre otros, a ser incluidos como diputados a la Asamblea Nacional.

Creo que Pablo Pérez ni disfrazado de Virgen Vestal entraría en los reinos del cielo de Rosales y Tomás Guanipa, por mucho que se “tongonee, siempre se le ve el bojote”.

Nadie cree ese cuento del enfrentamiento entre él y su hermano.

Capriles también aspira a ser candidato pero lo veo más cerca del helicoide que del palacio legislativo.

¿Cuánto vale el show de Diosdado? La mayoría seguira sin creerle todas sus historias sobre caletas y kilo de droga decomisada, si los amigos de los involucrados no caen. ¿Cómo los militares por aire, mar y tierra no se percataron de lo que ocurria?

Igual la situación de muchos diputados famosos por actuar como Pablo Escobar, que aún impunemente deambulan por el territorio y son “socios” de grandes negocios.

Lo digo porque algunos de los alcaldes detenidos, no tienen nada que ver con el narcotráfico y otros serán “malandros», “cobravacunas” pero no narcos. En ese lote hay uno pagando costo político.

Amanecerá y veremos.

Se me acabó el papel.

