(10 de octubre del 2025. El Venezolano).- El excandidato presidencial Enrique Márquez, detenido en enero y acusado de planear un golpe de Estado, ha recibido su primera visita tras nueve meses de aislamiento e incomunicación, según informó su esposa, Sonia Lugo.

A través de un mensaje en redes sociales, Lugo declaró que su marido se encuentra “en perfecto estado de salud, fuerte, firme y más convencido que nunca de sus principios”.

La visita a Márquez coincide con el fin del aislamiento de otros opositores. Jesús Armas, exconcejal de Caracas, y Luis Somaza, activista del partido Voluntad Popular, también han recibido visitas familiares tras meses sin contacto. La pareja de Armas, Sairam Rivas, señaló que él “se mantiene firme y sólido en sus convicciones”.

De acuerdo con la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 841 presos políticos hasta el 6 de octubre. Recientemente, María Costanza Cipriani, esposa del abogado Perkins Rocha, también informó que pudo visitarlo tras más de 13 meses de detención e incomunicación, exigiendo su “libertad plena”, reseñó El Nacional

Hoy, después de nueve largos meses de espera y sufrimiento, he podido ver a mi esposo, Enrique Márquez, por primera vez tras su injusto encarcelamiento.



Estos meses han sido difíciles para todos nosotros, pero quiero compartir con ustedes que Enrique se encuentra en perfecto… — Enrique Márquez (@ENRIQUEMARQUEZP) October 9, 2025