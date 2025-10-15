(15 de octubre del 2025. El Venezolano).- Tres circuitos de la Cuenca del Caribe iniciarán acciones en la temporada 2025-2026 en lo que se conoce como el béisbol invernal. Venezuela, República Dominicana y México «encienden los motores» de sus ligas. Comenzaremos con la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), en la que los campeones de la pasada campaña, los Cardenales de Lara, reciben en el estadio «Antonio Herrera Gutiérrez», de Barquisimeto, a los Tigres de Aragua, desde las 7:00 de la noche. Este es el juego oficial que da inicio a la presente temporada en la pelota venezolana. Para el jueves 16 de octubre está programada la jornada completa, con cuatro compromisos y los ocho equipos de la pelota venezolana en acción.

Escrito por: Eliexser Pirela Leal

Dominicana también

En la República Dominicana están pautados tres juegos, todos comenzarían a las 7:30 de la noche, hora local.

Los campeones de la pasada temporada de la pelota profesional dominicana, los Leones del Escogido, estarán enfrentándose a los Tigres del Licey, en el estadio «Quisqueya Juan Marichal», de Santo Domingo, que por cierto, es la sede de ambas novenas. Este encuentro es el que marca el inicio oficial de la temporada 2025-2026 en Lidom. A esa misma hora se efectuará una de las batallas regionales más fuertes de esa liga: los Gigantes del Cibao estarán visitando a sus vecinos, las Águilas Cibaeñas, en el «Estadio Cibao». Mientras que los Toros del Este harán lo propio visitando a las Estrellas Orientales en el estadio «Tetelo Vargas», para completar esta primera jornada de esa pelota profesional.

Los Leones del Escogido tendrán un difícil encuentro ante los Tigres del Licey, para comenzar esta temporada tras ganar el Campeonato en la zafra anterior.

Fiesta mexicana

Con la presencia de dos nuevos equipos que sustituyen a dos conjuntos que desaparecieron, la Liga Arco Mexicana del Pacífico también iniciará acciones este miércoles 15 de octubre. Debemos informar que los Sultanes de Monterrey y los Mayos de Navojoa ya no estarán participando en este circuito y fueron sustituidos por los Jaguares de Nayarit y el equipo Tucson Baseball Team, que intervendrá teniendo su sede en Arizona, Estados Unidos.

A las 10:00 de la noche, hora de México, los Venados de Mazatlán estarán visitando a los nacientes Jaguares de Nayarit, en el estadio «Coloso del Pacífico».

Dos juegos están programados para comenzar a las 10:30 de la noche: los Tomateros de Culiacán visitarán a los Algodoneros de Guasave, en el estadio Kuroda Park, antes conocido como «Francisco Carranza Limón». Mientras que los Naranjeros de Hermosillo recibirán en el estadio «Fernando Valenzuela» al debutante Tucson Baseball Team. A las 11:15 los Yaquis de Obregón tendrán la responsabilidad de enfrentarse a los Cañeros de Los Mochis en el estadio Chevron Park, la sede de los Cañeros.



El último juego de la jornada se realizará en el estadio «Nido de los Águilas», cuando los Águilas de Mexicali reciban a los Charros de Jalisco, los campeones de la pasada temporada, desde las 11:30 de la noche. Este será el juego que decrete la inauguración oficial de la temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico. Estos son los primeros nueve juegos que se estarán realizando en tres de los cinco circuitos más importantes de la cuenca del Caribe. Recordemos que para inicios del mes de noviembre comenzarán las acciones en la Liga de Beisbol Profesional Roberto Clemente, en Puerto Rico y que a finales del mes se iniciarán los juegos en la pelota profesional de Colombia.