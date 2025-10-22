(22 de octubre del 2025. El Venezolano).- Bregando a más no poder, los sorprendentes Titanes de Guanare continúan su gran ascenso en la Liga Futve 2, tras avanzar a la ronda de semifinales, luego de superar a Barquisimeto en la tanda de penales como visitantes cuatro por tres a casa llena en el estadio “Farid Richar” de la capital larense. Partido vibrante de principio a fin y cargado de grandes emociones.

El delantero colombiano Jefferson Palacios autor de la última diana del elenco portugueseño festejó en grande la hazaña lograda en territorio crepuscular. “Siento una alegría inmensa y emoción enorme. Un juego muy peleado y al final la suerte estuvo de nuestra parte en lo que ha sido un año duro en lo personal porque he querido anotar más y muy agradecido con Dios y el resto de mis compañeros. Uno de los fuertes de este equipo es la unión y somos una gran familia en las buenas como en las malas”, apuntó el cafetero tras.

La meta es ser campeones

El artillero de 24 años ha sido un delantero de mucha entrega y luchador en momentos apremiantes. Colecciona par de dianas y cuatro asistencias. Se muestra optimista al expresar que: “Sabemos que se vienen otros duelos bravos, pero con nuestra garra y deseos de hacer las cosas bien vamos a ser protagonistas y la meta es ser campeones, estoy plenamente convencido de que lo vamos a lograr. Un llamado a la fanaticada para que nos sigan respaldando porque ustedes son el jugador número doce. Este plantel no los va a defraudar”. (Avelino Avancìn y foto de Nadia Balady)