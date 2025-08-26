(26 de agosto del 2025. El Venezolano).- Elon Musk, el magnate detrás de empresas como X (antes Twitter) y xAI, ha presentado una demanda contra Apple y OpenAI, acusándolas de «inhibir la competencia y la innovación en la IA». La denuncia, radicada en un tribunal del distrito norte de Texas, sostiene que ambas compañías se han «coludido» para establecer un monopolio de facto en el mercado de la inteligencia artificial para dispositivos tecnológicos.

Musk argumenta que OpenAI se ha desviado de sus principios fundacionales de ser una organización sin fines de lucro, mientras que critica a Apple por promover ChatGPT en su App Store y, al mismo tiempo, retirar a Grok, el chatbot de su propia empresa xAI.

Esta demanda es el último episodio en el tenso enfrentamiento entre Musk y los directivos de las otras dos gigantes tecnológicas. Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, ha respondido a las acusaciones a través de la red social X, insinuando que Musk estaría manipulando su plataforma para beneficiar a sus propias empresas y perjudicar a la competencia.

Hasta el momento, Apple ha optado por mantener silencio respecto a la denuncia. La acción legal de Musk subraya las crecientes tensiones y batallas por el dominio en el rápido avance del sector de la IA, reseñó EFE.