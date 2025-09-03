(02 de septiembre del 2025. El Venezolano).- Los Titanes de Guanare sumaron su segunda victoria seguida tras sentenciar de locales dos por cero a la Academia de Puerto Cabello, para seguir afianzados en el tercer puesto del grupo occidental de la Liga Futve 2, con un total de 33 puntos.

El mediocampista Elis Rito destaca el buen momento de la tropa que dirige el profesor Josué Ortiz. “Mantenemos buen ritmo y ganar en casa es bien importante. De nuevo fuimos contundentes y súper ordenados, gracias a Dios entraron los goles y esto nos llena de mucha alegría. Siento mucho amor por esta camiseta y me gusta como estamos trabajando, con mucha unión, disciplina y el firme respaldo de la junta directiva”, dijo el talentoso jugador de apenas 17 años, quien se caracteriza por su velocidad y gambetas, motivo por el que muchos fanáticos lo han bautizado como el “Soteldo” de la escuadra azulgrana.

Gira por los andes esta semana

Los portugueseños afrontan dos encuentros durante la semana en las jornadas 23 y 24 como visitantes este miércoles y domingo ante Ureña y Real Frontera respectivamente. “Buscaremos sumar buenos resultados con nuestro espíritu guerrero. Un campeonato muy parejo donde cualquiera le gana a cualquiera. A nuestros fanáticos que sigan creyendo en nosotros ya que desde el primer día de la pretemporada nos hemos propuesto ser campeones. Mi objetivo es seguir triunfando, llegar a la primera división y luego a la Vinotinto”, apuntó el jugador nativo de la población de Tucaní estado Mérida. (Foto de Nadia Baladi)