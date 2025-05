(20 de mayo del 2025. El Venezolano).- Los venezolanos nos dirigimos a celebrar unas elecciones regionales, el 25 de mayo, para elegir a los 24 gobernadores y los 260 legisladores de los Consejos Legislativos de cada uno de los Estados.

Escrito por: Eliexser Pirela Leal

Algo muy importante que debemos considerar es que estas elecciones se celebrarán en un contexto de crisis política, debido a lo ocurrido en las elecciones presidenciales del 28 de julio pasado, debido al rechazo a los resultados ofrecidos por el Concejo Nacional Electoral (CNE), que produjo grandes protestas e innumerables fallecidos; lo que se agudizó a principio de enero de 2025, en rechazo a la toma de posesión de Nicolás Maduro, por la falta de transparencia del ente rector comicial para entregar los resultados generales de acuerdo a los observadores internacionales.

Ya todo está listo para que el domingo 25 los venezolanos, en cada estado, pueda elegir a su máxima autoridad.

Entrevistamos a Iraida Villasmil, presidente del Consejo Legislativo del estado Zulia y vicepresidente del partido Un Nuevo Tiempo, que postula al actual gobernador, Manuel Rosales Guerrero, a la reelección.

¿Deben los venezolanos salir a votar en las próximas elecciones?

«Nosotros estamos convencidos de la importancia de ir a votar. Siempre es importante salir a votar porque es el único instrumento pacífico que nos permite como ciudadanos expresarnos. Nos ayuda a seguir acercando alternativas de una salida que puedan beneficiar al país. Respetamos los sentimientos de muchas personas, con lo sucedido en Venezuela; pero frente a toda esa realidad, debemos saber sobreponernos y seguir adelante.

No me imagino a nuestro Libertador afligido o deteniéndose, porque perdió la primera República o la segunda República… siempre siguió adelante hasta que conquistó la independencia. Hemos aprendido que no participar no nos beneficia en nada. Tampoco avanzamos en una estrategia dentro del objetivo del país que queremos.

Hay que votar y protestar, justamente con el voto, que es el único instrumento pacífico que nos da la Constitución para expresarnos.

¿Qué garantías tienen los venezolanos de que sus votos, su voluntad, será respetada?

«Yo no soy CNE, pero te puedo asegurar que la garantía está en la propia experiencia que hemos tenido del pasado. En el estado Zulia siempre nos hemos organizado y asegurado qué el proceso electoral se proteja con los testigos de mesa. Entendemos que no es un proceso fácil, ni que nos han dado todas las condiciones requeridas. Te puedo decir que somos un estado que logramos ganar las elecciones de gobernador con Manuel Rosales Guerrero y nos costó mucho; pero no nos detuvimos y demostramos con las actas que habíamos ganado. La única garantía que tenemos es la de participar, votar y que los testigos puedan conservar las actas para demostrar de qué lado está el triunfo».

¿Debemos confiar en la actual directiva del CNE?

«El tener que confiar en el CNE, en su directiva, no es fácil. Yo no puedo tapar el sol con un dedo con lo sucedido el 28, y por ello hay una realidad de desconfianza, de desmotivación. Pero vuelvo y te repito, esto no justifica no salir a votar, y no seguir avanzando. No tengo problemas en volver a emitir mi voto con este CNE y además estamos más preparados. Hay que seguir luchando y empujar un camino para que Venezuela pueda salir adelante con una vida más democrática, digna y de paz».

¿Qué ganan los venezolanos si salen a votar?

«Si salimos a votar los venezolanos, y en nuestro caso los zulianos, vamos a ganar con el mejor gobernador que hemos tenido en el Zulia. Garantizamos con MR siga ejerciendo toda la posibilidad que nos ha devuelto en 3 años, porque con él este es un Zulia lleno de esperanzas. El gobernador ha demostrado que no se detiene en la adversidad ni anda quejandose, sino que sigue avanzando en medio de los desafíos que hacen que todo el mundo reconozca que en el Zulia hay una gestión y una nueva realidad de cambio. Ojalá los líderes nacionales pudieran sentir que esta es una gestión que enamora al ciudadano, para que salgan a defender a sus mejores realidades».

¿Qué pierden los venezolanos si no van a votar?

«Si no vamos a votar, y en el caso de los zulianos, sino no salimos a votar volveremos a vivir lo que sufrimos en el pasado y eso nadie lo quiere. Perderíamos un Zulia productivo que ha levantado MR con nuevis ambulatorios y hospitales, escuelas y cultura. El Zulia es otra realidad, donde se ha trabajado para buscar soluciones a nuestros problemas, un trabajo que está por encima de las posiciones y aspiraciones políticas. Eso perderíamos los zulianos sino salimos a votar.

He sido parte de una realidad de abstención y el sinsabor que me ha dejado esa mala decisión es peor que el deseo de ir a votar. Aunque me quiten el voto, sigo adelante porque cada vez que voto tengo la seguridad y la esperanza de que algo mejor estará por venir y nuevas realidades pudiéramos lograr».