(17 de octubre del 2025. El Venezolano).- La fachada de la Basílica de San Pedro ya exhibe los retratos oficiales de José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles, en el preludio de la histórica ceremonia que los convertirá en los primeros santos de Venezuela este domingo 19 de octubre.

Las imágenes de los dos beatos venezolanos fueron desplegadas por trabajadores del Vaticano, un acto simbólico que marca la cuenta regresiva para un evento de profunda importancia espiritual y nacional. La ceremonia de canonización será presidida por el papa León XIV y contará con una participación cultural especial: la Orquesta Sinfónica Nacional Infantil de Venezuela interpretará un repertorio en el Vaticano, reseñó El Nacional

En Roma, un encuentro previo reflexionó sobre el papel de los nuevos santos como «testigos de la paz», destacando que ambos representan la esperanza y el servicio al prójimo, cualidades que, según la postuladora Silvia Correale, el pueblo venezolano ya les reconocía mucho antes de la proclamación oficial.

Anuncios

#Pastoral| A la vista en el Vaticano, los lienzos de los próximos santos



🔹El Vaticano se encuentra en los últimos detalles para la ceremonia de canonización que se celebrará este domingo en la Plaza de San Pedro. Ya han sido desplegados los primeros lienzos con las imágenes de… pic.twitter.com/Hs6sbCWDb1 — Radio Cáritas UC (@680CARITAS) October 17, 2025