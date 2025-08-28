(28 de agosto del 2025. El Venezolano).- El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha emitido un aviso formal instando a bancos, corredores de bolsa y otras entidades financieras a reforzar la vigilancia contra redes de lavado de dinero provenientes de China. Las autoridades sospechan que estas redes están financiando la crisis de fentanilo en las comunidades estadounidenses al colaborar con cárteles mexicanos.

El informe, basado en el análisis de más de 137,000 reportes de actividad sospechosa entre 2020 y 2024, revela que transacciones por un valor de 312,000 millones de dólares podrían estar vinculadas a estas operaciones ilícitas.

Según el Tesoro, estas redes se benefician de las restricciones de conversión de divisas en China, que limitan las transacciones anuales a 50,000 dólares. Para eludir estos controles, individuos y organizaciones recurren a «bancos clandestinos» que convierten su dinero en dólares, alimentando circuitos financieros paralelos. El informe señala como potencialmente sospechosos a ciudadanos chinos con «riqueza inexplicable», incluidos estudiantes y jubilados, que se niegan a justificar el origen de sus fondos.

La Red para el Control de Delitos Financieros (FinCEN) también informó que estas redes chinas están expandiendo sus actividades a otros delitos como la trata de personas y el uso de centros de cuidado de adultos mayores en Nueva York como fachadas para el lavado de dinero. En 2024, se descubrió una operación que lavó 50 millones de dólares para el Cártel de Sinaloa a través de esta colaboración ilícita, reseñó Infobae.