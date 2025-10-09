(09 de octubre del 2025. El Venezolano).- El Senado de Estados Unidos votó en contra de una moción para detener los ataques militares en el Caribe, con un resultado de 48 a 51.

La iniciativa, que buscaba poner fin a los operativos del gobierno contra embarcaciones presuntamente involucradas en el tráfico de drogas sin la autorización del Congreso, fue rechazada, lo que permite que la estrategia militar del presidente Donald Trump continúe.

La votación fue impulsada por un grupo de senadores demócratas, liderados por Tim Kaine, quienes se unieron al republicano Rand Paul. Su principal argumento es que el uso de la fuerza militar requiere el consentimiento del Congreso, y que el Pentágono no ha proporcionado respuestas claras sobre la legalidad y justificación de los ataques.

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, exhortó a los senadores republicanos a oponerse a la medida. Rubio defendió la posición de Trump, sosteniendo que el presidente, como comandante en jefe, tiene la obligación de proteger al país de amenazas inminentes, como las que representan las organizaciones de narcotráfico.

El senador Kaine, en respuesta, enfatizó que su propósito no es impedir la lucha contra el crimen, sino asegurar que el Congreso cumpla su deber constitucional de supervisar el poder ejecutivo. Advirtió que permitir estas acciones sin un debate adecuado sienta un precedente peligroso para el futuro, reseñó CNN