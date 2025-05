(18 de mayo del 2025. El Venezolano).- Un buen investigador nunca debe detenerse ante obstáculos, adversidades o presiones. El oficio exige escudriñar una y otra vez cada elemento recabado, hasta reconstruir el rompecabezas de forma precisa: comprender las secuencias, establecer con rigor la cronología y recorrer, tantas veces como sea necesario, la ruta de los hechos. Es indispensable colocarse en la piel de quienes son objeto de la pesquisa —muchos de ellos se creen intocables—, y nunca perder de vista los principios éticos que sostienen nuestra labor.

Este caso, en particular, es más complejo de lo habitual. Fue iniciado con éxito por dos colegas que luego fueron reasignados a una misión aún más exigente. Desde entonces, hemos enfrentado amenazas, campañas de descrédito y ataques directos. Todo esto se ve agravado por los lazos que algunos de los implicados mantienen con una poderosa mafia narcopolítica colombiana y con figuras influyentes de la élite venezolana. Algunos incluso aseguraron que lograrían que desistamos de la investigación. Otros, más osados, exigieron dinero en nuestro nombre.

Pero nada de eso ha servido para silenciarnos. Nuestra única lealtad es con la verdad.

Tres días sin tregua

Durante los últimos días, el ritmo ha sido brutal: apenas tres horas de sueño por noche, alimentación mínima y una determinación férrea de no detenernos ante ningún truhan. Repasamos una vez más la madeja de conexiones entre los personajes de esta historia. Lo que descubrimos superó nuestras expectativas.

Uno de los hallazgos más reveladores surgió al revisar nuevamente el papel de Germán De Jesús Rincón Montilla y Fanny Suárez Prato, encargados de administrar las múltiples propiedades de los Rujano en el estado de Florida, EE. UU.

Entre esas propiedades destaca una vivienda ubicada en Miramar, que les fue “transferida” en 2014 por Waldo Rujano, su antiguo dueño. Otra residencia habitual del clan se encuentra en Pembroke Pines, justo al norte de Miramar.

Ambos, presuntamente abogados y esposos, son conocidos por ser implacables a la hora de desalojar inquilinos morosos. Con el tiempo, han pasado de ser simples administradores a convertirse en socios estratégicos, compartiendo funciones directivas con los Rujano en diversas empresas.

Rincón Montilla fue funcionario de la Contraloría General de Venezuela hasta que fue despedido por corrupción. Hoy posee ciudadanía estadounidense, al igual que su esposa, y ambos coordinan el mantenimiento y gestión de decenas de inmuebles pertenecientes al clan. Ella, además, figura como gerente y agente residente de varias entidades.

Una identidad que intentaron borrar

A pesar de los esfuerzos por ocultar su rastro —llenando los motores de búsqueda con fotos falsas, creando perfiles ficticios en redes sociales y eliminando datos personales—, siempre queda alguna huella.

En registros públicos estadounidenses encontramos lo siguiente:

Fanny Milady Suárez Prato

Edad: 53 años

Fecha de nacimiento: 13 de octubre de 1971

Dirección: 15673 SW 52nd Ct, Miramar, FL 33027

Teléfono: (954) 483-5***

Raza: Hispana

Género: Femenino

Afiliación política: Ninguna

Registro electoral: Activa desde el 18 de febrero de 2019

Distrito congresional: 25

Distrito de la Cámara: 103

Distrito del Senado: 35

Condado: Broward

Precinto: W016

El rompecabezas continúa armándose. Cada pieza que encaja no solo refuerza la hipótesis inicial, sino que revela nuevas conexiones que podrían cambiar el curso de la investigación. Seguimos avanzando, con firmeza y sin miedo.

Las piezas del rompecabezas siguen cayendo una a una. En la entrega anterior revelamos cómo Germán Rincón Montilla y Fanny Suárez Prato pasaron de ser simples administradores a convertirse en piezas clave del andamiaje de negocios inmobiliarios del Clan Rujano. En esta entrega, profundizamos aún más en los vínculos familiares, registros públicos, y una red que se extiende desde Florida hasta Colombia y más allá.

Un negocio familiar y bien enraizado

El análisis de registros nos permitió constatar que los hijos de la pareja también participan activamente en el negocio de ocultar propiedades, muchas de las cuales no tienen un origen justificable.

Votación y registros públicos – Fanny Suárez Prato

Dirección: 15673 SW 52nd Ct, Miramar, FL 33027

Edad: 53 años (nacida el 13 de octubre de 1971)

Afiliación política: Ninguna

Registrada para votar desde: 18 de febrero de 2019

Distrito Escolar: 2

Distrito del Congreso: 25

Entre los asociados relacionados a su nombre figuran:

Minoska Cruzado

Jorge Gerson Prato Medina

German Ramiro Rincón Suárez

German De Jesús Rincón Montilla: el lugarteniente

El otro pilar de esta dupla es German De Jesús Rincón Montilla, de 55 años, también registrado en la misma dirección de Miramar. Su historial también figura en registros públicos de Florida.

Datos principales:

Nacido el 13 de abril de 1970

Teléfono: (954) 589-7***

Afiliación política: Ninguna

Registrado para votar desde: 18 de febrero de 2019

Precinto W016, Distrito Escolar 2

Vive en: 15673 SW 52nd Ct, Miramar

Asociados registrados:

Gerardo José Rincón Montilla

German Ramiro Rincón Suárez

María Camila Rincón Suárez

María Camila Rincón: la hija que también juega

La joven María Camila Rincón, hija de la pareja, aparece también en los registros como residente en la misma dirección y como votante activa del condado de Broward.

Datos relevantes:

Edad: 25 años

Registro de votación desde: 24 de octubre de 2020

Afiliación política: Ninguna

Distrito Escolar: 2

Distrito del Senado: 35

Fachadas de lujo con valor desconocido

Para que se tenga una dimensión real de la magnitud del imperio inmobiliario del clan Rujano-Garofalo, estas cuatro imágenes muestran algunas de las fachadas de sus conjuntos residenciales en Florida. Cabe resaltar que el valor actualizado de estas propiedades no ha sido declarado públicamente.

El rastro colombiano: narcoganadería y lavado

El ganadero colombiano Roberto Dulcey Cristancho ha sido señalado en múltiples ocasiones por sus presuntos vínculos con el narcotráfico. Fue uno de los peones del conocido “Ñeñe” Hernández y hoy es socio directo de Waldo Rujano.

Su nombre figura en los Panama Papers y su esposa e hijos también están involucrados en el negocio familiar.

La Realtor colombiana: cómplice de los Rujano

Nydia Norman, también colombiana, actúa como Realtor de confianza del clan. Su rol va más allá de simples ventas inmobiliarias: se le señala como parte clave en el encubrimiento de operaciones irregulares.

“La muñeca del capo”: Yessika Yepez

Vicente Rujano también tiene su reina. La influencer y contadora Yessika Yepez ha sido relacionada sentimental y comercialmente con él. Su imagen ha sido cuidadosamente posicionada en redes sociales como parte de una estrategia de blanqueo visual y emocional del entorno del capo.

El harem: otras favoritas del capo

Además de Yessika, hay otras mujeres que orbitan el universo del clan. Tamaithi Ocampo Hevia y Diana Yurley Arenas son dos de ellas. Ambas participan en los negocios, han sido sometidas a retoques estéticos y no importa si son primas: «carne de prima también se come», como dicen ellos. A cambio, reciben privilegios, contrataciones de familiares y lujos.

En el oscuro trasfondo del fútbol profesional panameño, hay historias que se repiten una y otra vez. Narcos, pandilleros y organizaciones criminales han usado el deporte rey como vehículo para lavar millones de dólares provenientes del narcotráfico. No es la primera vez que esto sucede. Recordamos bien los casos del equipo Río Abajo, San Miguelito —con el tristemente célebre narcodiputado Raúl Pineda— y la impunidad del grupo israelita de Torre Las Américas, vinculado con el narcorelacionista Hugo Cohen.

Pero esta vez, la atención se centra en la FEPAFUT (Federación Panameña de Fútbol), en su actual presidente Manuel Arias, y en su antecesor Ariel Alvarado, ambos salpicados por escándalos de corrupción que van desde Panamá hasta la CONCACAF y el FIFAGate.

La revelación más grave: Pedro Chaluja Isse

La gran sorpresa —y quizás la más escandalosa— es la presunta implicación del difunto Pedro Chaluja Isse, conocido por su lema comercial familiar “Chaluja vende barato”, como pieza clave en el entramado financiero del narcotráfico en Panamá. Según la información recabada, habría sido uno de los principales cooperadores en el uso del Deportivo Árabe Unido como fachada para lavar dinero sucio proveniente del tráfico de drogas.

Chaluja Isse, presuntamente familiar en línea ascendente del expresidente de la FEPAFUT, habría utilizado su experiencia empresarial, su red de contactos y su nombre para crear y operar un entramado de empresas que funcionaron como lavadoras de dinero, principalmente a través de la Zona Libre de Colón. Posteriormente, la operación se expandió por todo el país.

Empresas utilizadas para el blanqueo

Las compañías más destacadas en esta red de legitimación de capitales son:

Global Enterprise WAVG

Track Industries, S.A.

A pesar de múltiples denuncias formales, ninguna autoridad competente en Panamá ha abierto una investigación seria sobre estas empresas.

Complicidad legal y nombres influyentes En tiempos recientes, el círculo se ha blindado aún más al contratar a un poderoso abogado panameño como nuevo arquitecto legal del grupo. Este abogado, con control sobre las notarías primera, tercera y quinta del circuito capitalino, mantiene también influencia en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Se le ha visto disfrutar frecuentes estadías en la isla de Aruba, donde mantiene conexiones clave. Por su parte, Andre Paola Rujano Garofalo ha optado por rodearse de profesionales “de confianza”, contratando exclusivamente a la firma Morgan & Morgan, conocida por su historial con clientes de alto perfil. Red de testaferros ficticios y nombres manipulados La investigación también reveló que más del 90% de los directores de sociedades anónimas involucradas no existen en el mundo real. Solo aparecen en documentos y redes sociales. Entre los nombres utilizados destacan: El abogado Ángel Ortega Sosa, comprometido en varias operaciones

El supuesto neurocirujano Euclides Effo, cuya existencia es dudosa

https://share.google/dz4bdtbX7bTBcoi1q

Además, se han detectado errores intencionales en las transcripciones de nombres, una práctica frecuente para dificultar el rastreo legal.

Una firma con tentáculos institucionales

Una firma legal con oficinas en las Torres ADR, en la Avenida Samuel Lewis, figura como agente residente de varias de estas sociedades. Esta firma mantiene conexiones con:

Comisión Nacional de Valores

Superintendencia de Bancos

Ministerio de Comercio e Industrias

Esto les ha permitido operar con un nivel de impunidad inusual, blindando legalmente a los implicados y protegiendo los capitales en circulación.

El dirigente que no se equivocó

El tiempo termina por poner las cosas en su sitio. Juan Carlos Delgado Zuñiaga, exdirigente del fútbol nacional, denunció hace años estas irregularidades. Hoy, sus señalamientos cobran fuerza.

Verificación de identidad: Pedro Chaluja Isse

Quienes aún tengan dudas, pueden confirmar parte de esta información en registros oficiales:

Nombre: Pedro Chaluja Isse

Pedro Chaluja Isse Nº de idoneidad: 1028

1028 Fecha de registro: 22-02-1963

22-02-1963 Fuente oficial

