(02 de septiembre del 2025. El Venezolano).- La taquilla de este fin de semana ofreció un claro ejemplo de que los clásicos cinematográficos siguen teniendo un gran poder de convocatoria.

Mientras que la película de terror Weapons recuperó el primer puesto con una recaudación de $10.2 millones, lo que eleva su total mundial a $234.6 millones, la gran sorpresa fue el exitoso relanzamiento de Tiburón.

Cincuenta años después de su estreno original, la obra maestra de Steven Spielberg se situó en el segundo lugar de la taquilla, sumando unos impresionantes $9.8 millones.

Este resultado subraya la perdurable relevancia cultural de la cinta y su capacidad para atraer tanto a una nueva generación de espectadores como a aquellos que buscan revivir la experiencia de verla en la pantalla grande.

Las otras posiciones del top cinco las ocuparon Caught Stealing, con $9.5 millones en su fin de semana de estreno, seguida de Freakier Friday y el estreno de la nueva versión de Los Roses, reseñó El Nacional