(08 de octubre del 2025. El Venezolano).- El precio del oro ha superado por primera vez en la historia la marca de los $4.000 por onza. A primera hora de este miércoles, el metal alcanzó nuevos máximos históricos, llegando a cotizarse en $4.034,65, impulsado por una combinación de factores económicos y geopolíticos.

En lo que va del año, el oro se ha revalorizado un 51,75%, camino a su mejor rendimiento desde 1979. Esta subida se atribuye a las compras masivas de bancos centrales (especialmente de mercados emergentes que buscan reducir su dependencia del dólar), la debilidad del dólar, la inflación, y el clima de incertidumbre global, marcado por tensiones políticas y conflictos como la guerra en Ucrania y la situación en Gaza.

Analistas de Bank of America y Deutsche Bank mantienen una tendencia alcista para el oro, citando la presión inflacionaria y una fuerte demanda. Los expertos de Julius Baer añaden que las expectativas de futuros recortes de tasas por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) también están impulsando el interés en el oro y otros metales preciosos, reseñó El Nacional

