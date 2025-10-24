(24 de octubre del 2025. El Venezolano).- El Departamento de Defensa de Estados Unidos (Pentágono) ha anunciado hoy el despliegue del portaaviones USS Gerald Ford y su grupo de ataque completo en la zona de responsabilidad del Comando Sur (SOUTHCOM), en el mar Caribe. Esta movilización del mayor buque de la flota estadounidense se produce en un entorno de elevada tensión con Venezuela y Colombia, debido a los recientes ataques militares contra embarcaciones sospechosas de transportar narcóticos.

El Secretario de Guerra (Defensa) de Estados Unidos, Pete Hegseth, instruyó el envío del contingente naval «en apoyo a la directiva presidencial de desmantelar las organizaciones criminales transnacionales«, según explicó el portavoz del Pentágono, Sean Parnell.

El portavoz destacó que este despliegue de gran envergadura tiene como propósito «reforzar la capacidad de Estados Unidos para detectar, monitorear y desmantelar actores y actividades ilícitas que comprometen la seguridad y la prosperidad del territorio estadounidense».

El USS Gerald Ford y su grupo de ataque se unen a un considerable despliegue iniciado en el verano, que ya incluye buques anfibios, aviones de combate F-35B, aviones de patrulla P-8 y drones MQ-9, con base de operaciones en Puerto Rico.

La Administración Trump ha intensificado su ofensiva naval, resultando en la destrucción de aproximadamente una decena de embarcaciones en el Caribe y el Pacífico durante las últimas semanas, lo que ha provocado la muerte de varias personas cerca de las costas de Venezuela y Colombia. Ambos países han condenado estas acciones, calificándolas de «ejecuciones extrajudiciales», reseñó DW.