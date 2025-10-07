(06 de octubre del 2025. El Venezolano).- El Papa León XIV ha promulgado una reforma clave en la gestión financiera del Vaticano, eliminando la exclusividad que ostentaba el Instituto de Obras Religiosas (IOR), conocido como el banco vaticano, sobre las inversiones de la Santa Sede.

A través de un ‘motu proprio’ titulado «Coniuncta Cura», publicado este lunes, se autoriza a los distintos organismos de la Curia a recurrir a intermediarios financieros externos, incluso aquellos establecidos en otros países, para la gestión de sus activos.

El pontífice explica que la decisión fue tomada tras una cuidadosa evaluación de las recomendaciones del Consejo para la Economía y la consulta con expertos. La nueva normativa busca una «responsabilidad compartida» y una mayor eficiencia, permitiendo que el Comité de Inversiones del Vaticano evalúe y apruebe el uso de agentes financieros externos cuando sea «más eficiente o conveniente».

Anuncios

Esta reforma estructural se produce en el contexto de los esfuerzos de la Santa Sede por aumentar la transparencia y el control sobre sus finanzas, especialmente tras el escándalo financiero por la compraventa de un edificio en Londres que generó pérdidas millonarias, reseñó El Nacional