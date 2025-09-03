(02 de septiembre del 2025. El Venezolano).- La jornada bursátil de este martes, 2 de septiembre, fue marcada por un notable aumento en el valor de los metales preciosos, en un claro indicativo de la creciente incertidumbre en los mercados financieros globales.

El precio al contado del oro escaló a un nuevo récord, superando los $3,578.40 por onza, un hito que eclipsó el máximo histórico anterior registrado en abril. La plata no se quedó atrás, subiendo un 1.8% para alcanzar los $41.46 por onza, superando la barrera de los $40 por primera vez desde 2011.

Analistas económicos señalan que esta subida no es una mera oscilación de precios, sino un síntoma de una profunda desconfianza en las monedas fiduciarias. Stephen Innes, de SPI Asset Management, expresó que es «la confesión del mercado de que la confianza en la moneda federal se está tambaleando».

Las tensiones comerciales, las preocupaciones sobre la deuda del gobierno estadounidense y la inestabilidad geopolítica son factores clave que están llevando a los inversores a buscar activos «refugio» como el oro y la plata, que han duplicado su valor desde principios de 2023. Esta tendencia refleja un cambio de paradigma en las estrategias de inversión, alejándose de los bonos del Tesoro de EE. UU. hacia opciones más seguras, reseñó Infobae.