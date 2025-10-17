(17 de octubre del 2025. El Venezolano).- En una clara señal de la creciente incertidumbre económica global, el oro continuó su imparable ascenso durante la madrugada de este viernes, estableciendo un nuevo máximo histórico de $4,379.93 dólares por onza.

Este hito, registrado por Bloomberg, refleja una carrera de los inversores hacia activos seguros en medio de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China y la expectativa de una política monetaria más laxa por parte de la Reserva Federal de EE. UU.

Con una revalorización de casi el 66% en lo que va de año, el metal dorado se ha consolidado como el principal barómetro del nerviosismo en los mercados. Analistas señalan que la combinación de inestabilidad geopolítica, la debilidad del dólar y las compras estratégicas por parte de los bancos centrales han creado la tormenta perfecta para esta escalada.

La plata no se ha quedado atrás y también ha revalidado sus propios récords, alcanzando los $54,479 dólares por onza. Este comportamiento en tándem de los metales preciosos subraya una profunda desconfianza en los activos de riesgo y anticipa un final de año marcado por la volatilidad, reseñó El Nacional