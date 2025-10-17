(17 de octubre del 2025. El Venezolano).- Ace Frehley, el influyente guitarrista y miembro fundador de la icónica banda KISS, falleció este jueves a los 74 años. La noticia fue confirmada por su familia a través de un emotivo comunicado, sumiendo en el dolor a millones de fanáticos alrededor del mundo. Su muerte se produjo tras ser hospitalizado por un derrame cerebral, consecuencia de un accidente semanas atrás.

Conocido por su personaje «The Spaceman», Frehley no solo fue pionero en la estética teatral del rock, sino también el arquitecto de un sonido de guitarra que inspiró a incontables músicos. Su estilo crudo y sus solos memorables fueron la columna vertebral de himnos del rock como ‘Rock and Roll All Nite’ y ‘Detroit Rock City’.

«La magnitud de su fallecimiento es de proporciones épicas e incomprensibles», declaró su familia. Aunque dejó KISS en varias ocasiones para desarrollar una exitosa carrera solista, su legado como uno de los guitarristas más reconocibles e innovadores del género es indiscutible y perdurará por siempre, reseñó EFE.

