(22 de octubre del 2025. El Venezolano).- El Museo del Louvre reabrió este miércoles por la mañana al público por primera vez desde el robo del pasado domingo. Las puertas del museo abrieron a las 9.00, como es habitual, en un momento en que cientos de personas estaban ya haciendo cola en el acceso de la pirámide.

El Louvre había puntualizado el martes que esa apertura no sería completa, ya que la Galería de Apolo en la que se produjo el robo permanecerá cerrada «un cierto tiempo». El público no había podido recorrer sus salas desde el domingo por la mañana, cuando poco después de las nueve y media, fue evacuado al conocerse el robo. Aunque el lunes todo estaba preparado para recibir visitantes, en el último momento los responsables decidieron mantenerlo cerrado y el martes es el día de cierre semanal.

A partir de ahora, los visitantes pueden ver de nuevo sus colecciones aunque no en la Galería de Apolo. Los cuatro ladrones que formaban parte del comando llegaron al flanco sur del museo y, con una camioneta equipada con un montacargas de los utilizados para las mudanzas que habían robado dos de ellos subieron hasta un balcón del primer, abrieron con una radial un boquete en el cristal de una puerta y luego fracturaron dos vitrinas en las que había joyas.

Se llevaron nueve, pero una de ellas, la corona de la emperatriz Eugenia de Montijo, la perdieron en su huida y resultó dañada. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, mostró su «plena» confianza en la capacidad del «más de un centenar» de investigadores que trabajan en este momento para «encontrar a los autores» del robo del domingo en el Louvre, indica nota de EFE.