(22 de septiembre del 2025. El Venezolano).- Un nuevo informe de la Misión Internacional de Determinación de los Hechos de la ONU ha revelado un alarmante patrón de violaciones de derechos humanos en Venezuela durante el período posterior a las elecciones de 2024.

El documento, será presentado este lunes ante el Consejo de Derechos Humanos, detalla la represión intensificada por parte del régimen chavista contra opositores, periodistas y manifestantes, incluyendo detenciones arbitrarias, tortura y muertes bajo custodia.

Entre los hallazgos más relevantes, el informe documenta 220 detenciones de menores de edad entre el 28 de julio de 2024 y el 12 de enero de 2025. También se reportan 30 casos de posible desaparición forzada y 25 muertes ocurridas en el contexto de las protestas poselectorales. La Misión también dedicó un apartado a la violencia sexual y de género, identificando 22 casos de abusos contra víctimas privadas de libertad, con patrones de sexo forzado y tortura en los genitales.

La represión a la prensa también se ha acentuado. El informe documenta 18 detenciones de comunicadores en el último año, lo que representa un aumento del 254% respecto a 2023. Además, 11 periodistas permanecen encarcelados por su labor, mientras que se registraron casi 200 casos de intimidación y hostigamiento judicial, reseñó Infobae.

El presidente electo, Edmundo González Urrutia, instó a la comunidad internacional a actuar sobre las conclusiones del informe para detener los crímenes documentados.