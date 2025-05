(27 de mayo del 2025. El Venezolano).- Orlando Molina, el recordado guitarrista y compositor venezolano de la movida del jazz, el blues rock y el pop latino, quien además tuvo una destacada pasantía dentro del Simón Bolívar Big Band Jazz de El Sistema, desde la República de Irlanda, país donde reside desde hace 13 años, lanzó el pasado 23 de mayo, su nueva producción discográfica como solista titulada Autorretrato en tres colores, que contiene 7 obras compuestas, arregladas y producidas por él mismo, y que fusionan en forma original la música venezolana y latinoamericana con el jazz moderno para contar una historia. En el disco participan como invitados el cuatrista ganador del Grammy, Miguel Siso, y figuras eminentes del Sistema Nacional de Orquestas como el flautista/saxofonista Eric Chacón y el contrabajista Freddy Adrián.

“Este álbum representa el viaje profundamente personal de un músico de jazz nacido en Caracas, Venezuela, quien, tras dejar su país, emprendió un proceso de transformación abrazando el camino del inmigrante y la necesidad inevitable de reinventarse. Mi historia no la cuento desde la pérdida, sino desde la resiliencia, el optimismo y la evolución artística. Como compositor y músico de jazz contemporáneo, entrelacé mis influencias latinoamericanas con un sonido que conecta mi pasado con el presente”, explicó Orlando Molina, guitarrista fuertemente influenciado por Aquiles Báez así como por leyendas del jazz como Mike Stern y Pat Metheny.

Disfruta de «Autorretrato en tres colores» en el siguiente link de YouTube y Spotify:

Una de las cosas que hacen de Autorretrato en tres colores un disco especial es el sonido que genera el uso de la guitarra con cuerdas de nylon, dado que suena muy distinto usar una guitarra amplificada con cuerdas de metal y en este caso, se siente la calidez del venezolano, sin contar el feeling, el virtuosismo y el manejo rítmico que posee Orlando Molina con el instrumento. La guitarra narra una historia que se va entretejiendo con cada tema, apoyada en una base rítmica envidiable, más un performance bien labrado del saxofón, que se vuelve cómplice de la guitarra en varios segmentos.

“La guitarra con cuerdas de nylon es mi casa, es mi cultura, es algo muy único como cada instrumento te transmite emociones distintas, no solo al momento de escucharlo, sino también al momento de componer y grabar. Yo agarro la guitarra eléctrica y no toco lo mismo que tocaría con la guitarra clásica, es el sonido de mi tierra, con el que crecí, es como ser venezolano y es mi hogar. Me alegra poder transmitir con ella tantas emociones”, destacó el guitarrista.

Otro aspecto que resalta es la combinación de ritmos y sonoridades, dado que la música fue compuesta cuando el autor vivió y/o compartió con diferentes culturas, pero además se debe a la pluralidad de nacionalidades de los músicos que grabaron el disco, provenientes de Latinoamérica, EEUU, Europa y África. Es meritoria la forma en cómo supo fusionar todas sus partes, más los diversos estilos, logrando que cada uno brillase, formando parte de un todo al mismo tiempo.

Quizá el nombre del disco, Autorretrato en tres colores, genera mucha curiosidad y en verdad tienen una genuina razón de ser, de la cual, Orlando explica: “Este disco es una especie de diario o autorretrato en el que muestro mi travesía como músico/persona que parte de Venezuela. Esta historia tiene tres etapas (tres colores): el antes, el durante y el después. Cada etapa con sus matices (colores), emociones y enseñanzas. Cada tema fue compuesto en alguna etapa de esta travesía y plasma las emociones del momento”.

Además de Orlando Molina en la guitarra, en el disco participaron Miguel Siso (cuatro, Venezuela), Matthew Jacobson (batería, República de Irlanda), Scott Flanigan (piano, Irlanda del Norte), Steve Welsh (saxofón soprano, EEUU), Freddy Adrián (contrabajo, Venezuela), Eric Chacón (saxo soprano, Venezuela) Boris Schmidt (contrabajo, Luxemburgo), Cormac O’Brien (contrabajo, Irlanda del Norte), Gilbert Mansour (percusión, Líbano), Alicia García (voz, México) y Pablo Contreras (Bajo eléctrico, Chile).

Seguramente, Autorretrato en tres colores, estará compitiendo en los principales premios nacionales e internacionales, en las categorías alusivas al jazz y a la música venezolana e instrumental. Esta producción demuestra el valor que tiene Orlando Molina como guitarrista, llevando la cultura venezolana a otro nivel y a otro público, arriesgándose con novedosas fusiones y sonoridades. Gustará tanto a quienes disfrutan del folclor nacional, como a quienes se deleitan con el jazz, el blues y el world music. Sin duda está producción se convertirá en un gran aporte para futuras generaciones.

Los 7 temas que contiene este álbum,fueron producidos musicalmente, compuestos y arreglados por Orlando Molina, y grabados principalmente en Hellfire Studio, en la República de Irlanda, contando con Joe McGrath como Ingeniero de grabación, mientras que el Ingeniero de Mezcla, fue el venezolano ganador del Grammy, Darío Peñaloza. Como Ingeniero de masterización estuvo Jesús Jiménez y la edición la realizaron Tomer Cohen junto al propio compositor.

Vale recordar que Orlando Molina ha compartido escenario junto a figuras iconográficas de la música y la cultura global como Bono (U2), Rubén Blades, David Bisbal, Juan Luis Guerra, Wynton Marsalis, el presidente de Irlanda, Michael D. Higgins y el atleta Conor McGregor. Además del Simón Bolívar Big Band Jazz, también ha realizado giras y/o grabaciones con Gustavo Dudamel, Andreas Morricone, Chino y Nacho, Oscarcito, Marie Séférian, Miguel Siso, Linda Briceño, Andy Durán y Los Cadillac’s. En el ámbito sinfónico ha colaborado con la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, la Orquesta Sinfónica de Venezuela y la RTE National Symphony Orchestra de Irlanda.