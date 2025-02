(21 de febrero del 2025. El Venezolano).- El UniverSoul Circus regresa al sur de Florida con el espectáculo “Rhythm of the World”, con funciones entre el 27 de febrero y el 16 de marzo, en el Miramar Regional Park. Uno de los “10 eventos familiares más solicitados” de Ticketmaster, UniverSoul Circus ha cautivado a más de 25 millones de fanáticos en todo el mundo, combinando acrobacias impresionantes, música, danza y actuaciones culturales para una experiencia inolvidable. UniverSoul Circus regresa al sur de Florida con su producción “Rhythm of the World”.

El emocionante espectáculo se llevará a cabo desde el jueves 27 de febrero hasta el domingo 16 de marzo, bajo la icónica carpa en el Parque Regional de Miramar (16801 Miramar Pkwy Miramar, FL 33027). Mientras continúa el Mes de la Historia Negra, UniverSoul Circus celebrará con un evento especial la noche de apertura el 27 de febrero a las 7 p.m., rindiendo homenaje a la excelencia local y a figuras destacadas de la comunidad negra. Celebrando 31 años como uno de los principales eventos familiares de Estados Unidos, UniverSoul Circus reúne a los mejores artistas internacionales. Las entradas comienzan en $25 y están disponibles en Ticketmaster.com. Los horarios de las funciones son a las 7 p.m. los jueves y viernes, al mediodía, 3:30 p.m. y 7:30 p.m. los sábados, y al mediodía, 3 p.m. y 6:30 p.m. los domingos.

Hay estacionamiento disponible en el lugar por $10 (autos) y $15 (autobuses). Para más información, precios de entradas, horarios de funciones y agendas, visita www.universoulcircus.com Entre los artistas destacados se incluyen: Los asombrosos saltadores de aro Dream African desde Addis Abeba, Etiopía. Un acto de trapecistas chinos voladores único en su tipo con 15 personas volando en el aire entre tres posiciones en múltiples señales. Un emocionante acto de tabla teeterboard de Etiopía. Un dúo de fuerza increíble llamado Double Vision desde la República Dominicana. Un acto acrobático de alto vuelo llamado Zhukau Swing desde Rusia. Una dinámica fiesta de baile cubano-caribeña con patinaje sobre ruedas. Los favoritos del público también regresan, como el Carnaval Callejero Caribeño, que presenta títeres danzantes de 20 pies, bailarines de zancos que escupen fuego y personajes vibrantes del folclore. Los payasos Fresh, con cientos de miles de seguidores en redes sociales, harán que el público baile con los éxitos más populares.

