(30 de septiembre del 2025. EL Venezolano).- Tras 70 años de historia, el Miami Seaquarium, un ícono del sur de Florida, cesará sus operaciones a finales de 2025 para dar inicio a un profundo proyecto de transformación liderado por la desarrolladora Terra Group. El parque será reconvertido en un centro acuático de vanguardia, eliminando por completo los espectáculos y el cautiverio de mamíferos marinos.

El cierre pone fin a un capítulo marcado por crecientes polémicas, incluyendo denuncias por maltrato animal, la muerte de la orca Lolita en 2023 y batallas legales con el condado de Miami-Dade por incumplimiento de contrato.

La nueva propuesta, que ya cuenta con el respaldo de las autoridades locales, contempla un acuario acreditado con experiencias inmersivas, un centro de conservación, comercios, áreas verdes y la preservación de su icónica cúpula geodésica. Todos los animales residentes serán reubicados en hogares adecuados bajo supervisión federal.

La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, celebró el acuerdo como «un gran paso adelante» que abre «un nuevo capítulo en la educación sobre la vida marina» y crea un destino comunitario que prioriza el respeto ambiental, reseñó Ciber Cuba