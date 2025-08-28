(28 de agosto del 2025. El Venezolano).- El Distrito Escolar del Condado de Miami-Dade anunció una significativa disminución de 13,059 estudiantes para el año escolar 2025-26, una caída del 4% que obligará a implementar medidas de austeridad.

El superintendente José Dotres atribuyó esta caída, que casi triplica las proyecciones iniciales, a una drástica reducción en la llegada de estudiantes inmigrantes y a la salida de familias debido al alto costo de vida.

La inscripción de estudiantes nacidos en el extranjero cayó de 7,193 el año pasado a solo 1,847 este año. Este dato contrasta marcadamente con años anteriores, como en 2023, cuando el distrito recibió a 20,000 nuevos estudiantes, principalmente de países como Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.

Anuncios

Dotres aclaró que el problema no se debe a la pérdida de estudiantes en favor de escuelas chárter o privadas, ya que el impacto de estas fue mínimo. En cambio, subrayó que «el mayor impacto de nuestro problema de matrícula no son los estudiantes que nos dejan, son los estudiantes que no vienen a nosotros».

Ante la reducción de ingresos, el superintendente anunció un plan de austeridad que incluye la reducción de personal contratado por horas y la suspensión de horas extra y viajes. Sin embargo, aseguró que «ni un solo maestro será despedido» y que los programas educativos no se verán afectados, reseñó Diario las Américas.