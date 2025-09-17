(17 de septiembre del 2025. El Venezolano).- El director del FBI, Kash Patel, afirmó este martes que la agencia cuenta con pruebas que vinculan al gobierno de Nicolás Maduro con operaciones de narcotráfico en Venezuela.

«Según la inteligencia, los procesos judiciales y las investigaciones, actualmente estamos luchando contra gran parte de la cocaína que sale de Sudamérica. Su punto de origen está en Venezuela y utiliza puntos de transbordo a través de Haití», declaró Patel ante la Comisión Judicial del Senado de Estados Unidos.

El director del FBI también señaló que los traficantes usan “vías navegables por el Caribe hasta su destino final, que es Estados Unidos». «Cazaremos a cada uno de esos narcotraficantes», advirtió, reseñó El Nacional

Cuando se le preguntó si Venezuela podría ser designada como «Estado patrocinador del terrorismo bajo la ley de Estados Unidos», Patel manifestó: «Desde mi perspectiva, entregaremos la inteligencia necesaria para cada uno que quiera operar contra estos Estados».

FBI Director Kash Patel responds to Sen. Graham's inquiry about Venezuelan drug traffickers saying, “We will hunt down every single one of those narco traffickers…” pic.twitter.com/oZsU7nwCHW — Just the News (@JustTheNews) September 16, 2025