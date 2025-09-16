(16 de septiembre del 2025. El Venezolano).- Según un informe del periódico español El País, el presidente venezolano Nicolás Maduro y su entorno más cercano están convencidos de que Estados Unidos se está preparando para una invasión militar. La publicación señala que esta percepción ha crecido en el gobierno chavista tras el despliegue de una flota militar en el mar Caribe, cerca de aguas venezolanas.

El medio español revela que, en un principio, los líderes del gobierno de Maduro interpretaron la presencia naval estadounidense como una táctica para forzar una negociación política. Sin embargo, con el paso del tiempo y las recientes acciones de Washington, su postura ha cambiado, reseñó El Pitazo

Una fuente militar de alto rango, cercana a Nicolás Maduro, afirmó a El País que el comportamiento de Estados Unidos forma parte de una primera fase de «amenaza». Según esta fuente, desde Washington se busca provocar una división interna y una rebelión militar con el fin de debilitar al gobierno desde adentro, pero hasta ahora la estrategia no ha dado resultados.

Anuncios

El reporte también subraya que la cúpula chavista no confía plenamente en la lealtad de sus propias tropas y realiza constantes investigaciones internas. La inquietud es palpable en el Palacio de Miraflores. Aunque Maduro no ha mostrado síntomas de flaqueza en público, nunca se había sentido tan en peligro, asegura la publicación, que cierra con una frase tajante: «El peligro viene del mar».