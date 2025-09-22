(22 de septiembre del 2025. El Venezolano).- El concierto de cierre de la residencia de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico ha establecido un nuevo récord histórico de audiencia en la plataforma Amazon Music. Bajo el título «No Me Quiero Ir de Aquí: Una Más», la transmisión en vivo del espectáculo se convirtió en la actuación de un solo artista más vista de la historia de la plataforma, superando los 11.2 millones de espectadores.

El evento, que marcó la noche final de una innovadora residencia de tres meses, contó con la participación de figuras icónicas de la música latina como Marc Anthony, Arcángel y De La Ghetto. Además de su éxito en el streaming, el concierto destacó por su producción inmersiva, que incluyó la construcción de una estructura inspirada en una «casita» típica de las zonas montañosas de la isla, un gesto de homenaje a la cultura puertorriqueña.

Amazon Music destacó que la asociación con Bad Bunny va más allá del entretenimiento. El proyecto es parte de una iniciativa integral entre la empresa y el artista para impulsar el crecimiento económico y la educación en Puerto Rico.

El éxito del concierto no solo subraya el inmenso poder de convocatoria de Bad Bunny a nivel global, sino que también resalta el creciente papel de las plataformas de streaming en la difusión de eventos masivos y la consolidación de la música latina como un fenómeno de alcance mundial, destacó EFE.