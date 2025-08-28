(26 de agosto del 2025. El Venezolano).- Todos los fanáticos de Taylor Swift enloquecieron esta semana luego de que la superestrella del pop anunciara su compromiso con Travis Kelce, el jugador estrella de los Kansas City Chiefs.

Este momento destacó por anillo que no ha pasado desapercibido. Una joyera especializada brindó a HOLA algunos detalles sobre esta pieza única, confirmando que combina elegancia, sofisticación y un toque de originalidad muy al estilo de la artista.

Yolanda Tébar, de Joyería Alvioro, con más de 40 años dedicada a la compra y venta de oro, diamantes, relojes, joyas, monedas y plata, explica que, se trata de una pieza única compuesta por «diamantes naturales que están montados de forma irregular». Según la experta, este diseño aporta un toque de originalidad y exclusividad, reflejando perfectamente el estilo personal de Taylor Swift.

Según People, se trata de una joya que el propio deportista ha diseñado junto a Kindred Lubeck, de Artifex Fine Jewelry. Lo definen como una pieza de estilo «old mine», un estilo de tallado de diamantes popular en los siglos XVIII Y XIX con forma cojín, esquinas redondeadas y estética vintage. Es, por tanto, una pieza única y, como nos explica Yolanda Tébar, «es una pieza vintage, diferente a lo que estamos acostumbrados. Muy distinta a los solitarios clásicos.

Es una joya divertida y del estilo de Taylor, muy hecha para ella, ya que es una mujer diferente y especial. Además, está realizada de manera artesanal». Entre los detalles del anillo también destaca que «la montura es rectangular de oro amarillo y parece que tiene diamantes en los laterales. Su valor es incalculable», nos explica la especialista en joyas.

Además, en las instantáneas de la pedida, la artista internacional también luce un «reloj Cartier Santos Demoiselle de oro y diamantes de 18 quilates, actualmente descatalogado, con un diamante engastado en la corona. Es un reloj de cuarzo, es decir, de pila; la maquinaria que monta es la Cartier 690, y sus dimensiones son aproximadamente 26 milímetros de diámetro por algo más de 30 de alto. Es un reloj bastante pequeño, siguiendo la tendencia actual para mujer, que vuelve a apostar por relojes de tamaño reducido. El diseño en el que se basa este reloj tiene 100 años», nos ha explicado Bau Heredia, relojero de la histórica relojería Miguel Heredia de Málaga.