(06 de octubre del 2025. El Venezolano).- Cinema Venezuela, la muestra de cine venezolano más importante de Estados Unidos, se complace en anunciar que su novena edición, que se llevará a cabo del 9 al 12 de octubre de 2025. El prestigioso evento volverá a tener como sede el Bill Cosford Cinema de la Universidad de Miami, consolidándose como un espacio clave para la difusión del séptimo arte hecho en Venezuela.

La muestra, que se ha posicionado como una cita ineludible para los amantes del cine en el sur de la Florida, ofrecerá una programación diversa y de alta calidad que incluye largometrajes y cortometrajes, tanto de cineastas establecidos en el país como de la diáspora. Cinema Venezuela busca ser un puente cultural, mostrando al público las historias, retos y visiones que definen el panorama cinematográfico venezolano actual.

«Estamos emocionados de poder celebrar los 9 años de la muestra. Cinema Venezuela es más que una exhibición cinematográfica es una celebración del talento y la perseverancia de nuestros cineastas, quienes, a pesar de los desafíos, siguen creando obras de gran impacto». expresó Indira Leal, Fundadora y directora de la muestra. además de contar con el respaldo de Bill Cosford Cinema y de nuestros asiduos patrocinantes quienes no permiten crecer y conectar con una audiencia que valora profundamente nuestra cultura y nuestras historias», expresó Indira Leal, Fundadora y directora de la muestra.

Anuncios



Este año el ganador del concurso abierto para el cartel de la la novena edición es el diseñador venezolano Carlos “CAE” González con una pieza anclada en la tradición del cinetismo una corriente fundamental en la cultura visual venezolana. El diseño de CAE mire hacia el futuro sin olvidar el arte que la sustenta. La programación de las películas, documentales y eventos especiales y los tickets están disponibles en cinemavenezuela.org y en sus redes sociales.