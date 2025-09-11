(10 de septiembre del 2025. El Venezolano).- El activista y comentarista político conservador Charlie Kirk fue asesinado este miércoles tras recibir un disparo en el cuello durante un evento en la Universidad del Valle de Utah (UVU). La noticia fue confirmada por el presidente Donald Trump, un aliado cercano de Kirk.

A través de su red social, Truth Social, Trump lamentó la muerte del activista: «El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha fallecido», escribió. «Nadie comprendió ni tuvo el Corazón de la Juventud en Estados Unidos mejor que Charlie. Fue querido y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros. Melania y yo expresamos nuestro más sentido pésame a su hermosa esposa Erika y a su familia. ¡Charlie, te queremos!».

El incidente ocurrió frente a cerca de 3,000 asistentes. La Universidad de Utah Valley emitió un comunicado confirmando el tiroteo y el desalojo del campus. El director del FBI, Kash Patel, informó en la red social X que un sospechoso ya se encuentra bajo custodia. Aunque las autoridades no han revelado la identidad del atacante, el gobernador de Utah, Spencer Cox, confirmó que solo hubo una persona involucrada en el suceso, reseñó EFE

El evento, promovido por la organización de Kirk, Turning Point USA, contaba con la seguridad de seis oficiales de la policía universitaria. La tragedia ha provocado una ola de indignación y una fuerte reacción por parte de líderes de la ultraderecha, quienes han calificado lo ocurrido como un «punto de inflexión» en el clima político del país.

