(15 de octubre del 2025. El Venezolano).- El gobierno de Estados Unidos ha revocado el visado a seis ciudadanos extranjeros, cuatro de ellos latinoamericanos, por publicaciones en redes sociales consideradas ofensivas tras el asesinato del activista político Charlie Kirk, ocurrido el pasado 10 de septiembre en Utah.

Según comunicó el Departamento de Estado a través de la red social X, la medida responde a expresiones que celebraban o justificaban el asesinato de Kirk, calificadas como incompatibles con los valores de hospitalidad y respeto exigidos a los visitantes extranjeros. “Estados Unidos no tiene ninguna obligación de acoger a extranjeros que desean la muerte a estadounidenses”, señaló el comunicado oficial. “Los extranjeros que se aprovechen de la hospitalidad estadounidense celebrando el asesinato de nuestros ciudadanos serán expulsados.”

Entre los seis casos reportados se encuentran ciudadanos de Argentina, México, Brasil, Paraguay, Alemania y Sudáfrica. Las publicaciones, citadas por el Departamento de Estado, contenían expresiones que calificaban a Kirk como racista, misógino o fascista, y en algunos casos celebraban su muerte, así lo indica nota de El Nacional.

Aunque los nombres no fueron revelados, los mensajes fueron difundidos públicamente por el gobierno como parte de su política de transparencia y advertencia.El Departamento de Estado reafirmó que tanto el presidente Donald Trump como el secretario de Estado Marco Rubio están comprometidos con la defensa de las fronteras, la cultura y los ciudadanos estadounidenses, haciendo cumplir estrictamente las leyes migratorias.

Charlie Kirk fue asesinado durante un evento al aire libre en un campus universitario de Utah. El presunto autor del crimen es Tyler Robinson, un joven de 22 años. Este martes, día en que Kirk habría cumplido 32 años, el presidente Trump le otorgó de manera póstuma la Medalla Presidencial de la Libertad, en reconocimiento a su trayectoria como activista conservador.