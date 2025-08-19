(19 de agosto del 2025. El Venezolano).- Tres destructores estadounidenses equipados con el sistema de misiles Aegis se desplegarán en las próximas 36 horas frente a las costas de Venezuela, informó la agencia Reuters.

La operación, confirmada por dos fuentes relacionadas con el operativo, forma parte de la estrategia de Washington para intensificar la presión contra los carteles latinoamericanos, a los que el gobierno norteamericano califica como organizaciones terroristas internacionales.

Los buques USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson lideran la misión. Según un funcionario estadounidense que habló con Reuters bajo condición de anonimato, el despliegue involucrará a unos 4.000 marines o infantes de marina y cuenta con el respaldo directo de la Casa Blanca en el sur del Caribe.

El mismo funcionario aclaró que la ofensiva no se limitará a los destructores, ya que se incorporarán también aviones de patrullaje P-8, otras embarcaciones de guerra y al menos un submarino de ataque. La operación, que podría prolongarse durante meses, se llevará a cabo en aguas y espacios aéreos internacionales.

De acuerdo con la fuente, las unidades desplegadas tendrán tareas de inteligencia y vigilancia, pero también podrían servir como plataforma para ataques selectivos si Washington decidiera autorizarlos.

En Caracas, el Ministerio de Comunicaciones no ofreció declaraciones ante las consultas. Sin embargo, Nicolás Maduro lanzó un mensaje contundente durante un discurso transmitido este lunes.

“Venezuela –afirmó– defenderá nuestros mares, cielos y territorios”, al tiempo que denunció “la insólita y extraña amenaza de un imperio en decadencia”, reseñó Reuters pubicado por el Nacional