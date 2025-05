(13 de mayo del 2025. El Venezolano).- El gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, reeditó el lunes 12 de mayo la alerta de viaje de nivel 4 para Venezuela y elevó la advertencia a sus ciudadanos de no viajar al país debido a los riesgos de detención injusta, tortura, terrorismo y secuestro, entre otros.

«No viaje ni permanezca en Venezuela debido al alto riesgo de detención injusta, tortura, terrorismo, secuestro, aplicación arbitraria de las leyes locales, delincuencia, disturbios civiles y deficiente infraestructura sanitaria. Se recomienda encarecidamente a todos los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales en Venezuela que salgan del país de inmediato», indica el comunicado publicado en la web del Departamento de Estado según El Nacional.

Aunque la advertencia de viaje ya era de nivel 4 desde 2019, la administración de Donald Trump lanzó una reedición de la alerta para incluir otros riesgos que podrían correr los ciudadanos estadounidenses al viajar a Venezuela. La situación surge luego de que el secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó la participación de su gobierno en el rescate de los opositores venezolanos asilados en la Embajada de Argentina en Caracas, situación tras la cual Nicolás Maduro ha incrementado su persecución contra los opositores.

El Departamento de Estado recordó que desde marzo de 2019, la Embajada de Estados Unidos en Caracas suspendió sus operaciones y retiró a todo su personal diplomático. En consecuencia, todos los servicios consulares, tanto de rutina como de emergencia, permanecen suspendidos hasta nuevo aviso.

La alerta es particularmente enfática en que «existe un riesgo muy alto de detención injusta de ciudadanos estadounidenses en Venezuela. Las fuerzas de seguridad han detenido a ciudadanos estadounidenses hasta por cinco años sin respetar el debido proceso. El gobierno estadounidense, por lo general, no es informado sobre la detención de ciudadanos estadounidenses en Venezuela ni se le permite visitar a los detenidos en ese país. El gobierno estadounidense no tiene forma de contactar a los ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela, y a estos no se les permite contactar a sus familiares ni a un abogado independiente».

Ante este panorama, el Departamento de Estado ofrece una serie de recomendaciones a quienes que, a pesar de la extrema advertencia, decidan viajar a Venezuela:

Preparar un testamento y designar beneficiarios del seguro y poder notarial. Desarrollar un plan de comunicación con familiares y empleadores, incluyendo un protocolo de «prueba de vida». Considerar la contratación de una organización de seguridad profesional. No depender de la asistencia del gobierno de Estados Unidos para planes de viaje hacia o desde Venezuela. Tener en cuenta que el gobierno de EE UU no puede ayudar a reemplazar documentos de viaje perdidos o vencidos ni a obtener sellos de entrada o salida venezolanos. Asumir que el gobierno de EE UU no podrá ayudar en caso de emergencia médica o evacuación, recomendando la compra de un seguro de evacuación médica. Evitar viajar a Venezuela por cualquier medio, incluso a través de cruces fronterizos terrestres, y especialmente evitar viajes nocturnos. No intentar ingresar a Venezuela sin una visa venezolana válida, pues esto probablemente resultará en detención indefinida sin acceso consular. Ser consciente de que las visas y permisos de residencia pueden ser cancelados sin previo aviso y que los ciudadanos estadounidenses con visa válida pueden ser detenidos arbitrariamente. Consultar las prohibiciones, restricciones y avisos de la Administración Federal de Aviación (FAA) sobre el espacio aéreo venezolano. Tener precaución al utilizar taxis no regulados desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar y al usar cajeros automáticos. Prever la posible falta de medicamentos de venta libre y recetados, llevando suficientes suministros para toda la estadía. Ser consciente del acceso limitado a la atención médica y la posible falta de suministros básicos. Actualizar las vacunas y considerar la profilaxis contra la malaria. Inscribirse en el Programa de Inscripción de Viajero Inteligente (STEP) para recibir alertas. Revisar el Informe de Seguridad del País para Venezuela y la información de salud para viajeros de los CDC.