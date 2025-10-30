(30 de octubre del 2025. El Venezolano).- El Ejército de Estados Unidos atacó este miércoles otra embarcación que, según el Pentágono, se dedicaba al tráfico de estupefacientes, resultando en cuatro decesos, informó el Secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Este último incidente eleva el conteo de fallecidos a por lo menos 62 en la polémica campaña militar antidrogas dispuesta por el presidente Donald Trump. El ataque, ocurrido en aguas internacionales, fue acompañado de la difusión de un video que muestra la nave antes de una gran explosión y el incendio posterior, reseñó DW

Hegseth confirmó que la embarcación estaba identificada por inteligencia como parte de una ruta de contrabando ilícito. No obstante, Washington aún no ha presentado pruebas públicas que confirmen que los objetivos portaban narcóticos.

Tensión Regional: Maduro Responde con Interceptaciones

En respuesta al masivo despliegue militar estadounidense cerca de sus costas (que incluye siete buques de guerra y el portaaviones «USS Gerald R. Ford»), el presidente venezolano Nicolás Maduro comunicó que su Fuerza Aérea había interceptado tres aeronaves utilizadas para el narcotráfico, procedentes del norte y el Caribe. Maduro defendió la acción como un «ejercicio de la soberanía» ante el incremento de la presión militar estadounidense, que él teme sea una simulación para encubrir una operación destinada a derrocarlo.

