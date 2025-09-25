(25 de septiembre del 2025. El Venezolano).- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha confirmado que cerca de dos millones de inmigrantes en situación irregular han abandonado Estados Unidos en los primeros ocho meses del segundo mandato del presidente Donald Trump.

La cifra, que marca un ritmo sin precedentes, incluye a 1.6 millones de personas que optaron por la «auto-repatriación» y 400,000 que fueron deportadas por las autoridades federales.

La secretaria adjunta del DHS, Tricia McLaughlin, atribuyó estos resultados a un endurecimiento de la política migratoria, señalando que las nuevas directrices «están funcionando y volviendo más seguras las comunidades estadounidenses».

McLaughlin instó a los inmigrantes ilegales a «autodepórtese o serán arrestados y expulsados», destacando que la prioridad es la remoción de personas con antecedentes criminales.

El informe también detalla que en los últimos cuatro meses, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) no ha permitido el ingreso de migrantes irregulares.

Además, la estricta política ha impactado el mercado laboral, con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) recibiendo más de 150,000 solicitudes de empleo, todas ellas de ciudadanos estadounidenses desde el inicio del nuevo mandato de Trump, reseñó Infobae.