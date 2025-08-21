(21 de agosto del 2025. El Venezolano).- El Gobierno de Estados Unidos envío de un escuadrón anfibio hacia el sur del Caribe como parte de la estrategia del presidente Donald Trump para intensificar las acciones contra las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico en América Latina, informaron este miércoles dos fuentes con conocimiento del operativo.

De acuerdo con los reportes, el grupo naval está compuesto por los buques USS San Antonio, USS Iowa Jima y USS Fort Lauderdale, los cuales podrían posicionarse frente a las costas de Venezuela a partir del próximo domingo, reseñó Reuters

Las naves transportan aproximadamente 4,500 efectivos, entre ellos 2,200 Marines, que se unirán a las operaciones de interdicción en la región.

Este movimiento se enmarca en los esfuerzos de Washington por reforzar la presión contra las redes de tráfico de drogas que operan en el Caribe y en América del Sur.