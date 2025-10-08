(08 de octubre del 2025. El Venezolano).- El gobierno de Estados Unidos se negó a valorar el supuesto plan para atentar contra su embajada en Caracas, denunciado por el régimen de Nicolás Maduro. Un portavoz del Departamento de Estado recordó que Washington no cuenta con personal diplomático en el país sudamericano desde marzo de 2019.

«En marzo de 2019, el Departamento de Estado de Estados Unidos retiró a todo el personal diplomático de la embajada en Caracas y suspendió sus operaciones», dijo el portavoz a la agencia Europa Press.

El funcionario evitó pronunciarse sobre el supuesto plan, que las autoridades venezolanas atribuyen a «sectores extremistas de la derecha local». Caracas había asegurado que puso al tanto a Washington a través de una embajada europea para que se transmitiera la alerta.

El portavoz reiteró que la seguridad del personal y los ciudadanos estadounidenses en el extranjero es una «máxima prioridad», pero no hizo comentarios sobre supuestas conversaciones diplomáticas ni sobre detalles de procedimientos de seguridad. También recordó que el gobierno no recomienda a sus ciudadanos viajar a Venezuela «bajo ningún concepto», reseñó El Nacional