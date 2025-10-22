(22 de octubre del 2025. El Venezolano).- El Ejército de Estados Unidos atacó a otra embarcación supuestamente relacionada con el narcotráfico, esta vez frente a las costas de Colombia, en el Pacífico oriental, en una expansión de sus operaciones para frustrar el tráfico de drogas hacia el país norteamericano, así lo destaca EFE. En el ataque, ocurrido en la noche del martes, murieron dos o tres personas que se encontraban a bordo del navío, de acuerdo con un funcionario estadounidense citado por The New York Times.

Esta es la octava embarcación que Washington ataca desde que lanzó su guerra contra el narcotráfico. Al menos 29 personas han muerto en los ataques.

Los siete ataques anteriores, todos en el mar Caribe, ha aumentado la tensión con Venezuela. Forman parte de la campaña de Trump contra lo que él describe como una amenaza «narcoterrorista» proveniente de Venezuela y vinculada a su presidente, Nicolás Maduro. La semana pasada, Trump declaró que también había autorizado a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a realizar operaciones encubiertas en el país latinoamericano.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha confirmado el ataque en su cuenta de X y ha asegurado que «la embarcación estaba involucrada en el contrabando ilícito de narcóticos y transitaba por una ruta conocida para el narcotráfico». «Durante el ataque, llevado a cabo en aguas internacionales, se encontraban dos narcoterroristas a bordo. Ambos terroristas murieron y ninguna fuerza estadounidense resultó herida», ha añadido.

Yesterday, at the direction of President Trump, the Department of War conducted a lethal kinetic strike on a vessel being operated by a Designated Terrorist Organization and conducting narco-trafficking in the Eastern Pacific. The vessel was known by our intelligence to be… pic.twitter.com/BayDhUZ4Ac — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 22, 2025