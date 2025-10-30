(30 de octubre del 2025. El Venezolano).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió una directriz para comenzar a ensayar «de forma inmediata» el arsenal atómico norteamericano, una decisión que, de materializarse, significaría el cese de la suspensión de pruebas nucleares que el país ha mantenido durante más de tres décadas.

El anuncio, difundido este jueves (30.10.2025), se produce poco después de que el mandatario ruso, Vladimir Putin, dirigiera maniobras de fuerzas nucleares que incluyeron el lanzamiento de un misil balístico intercontinental Yars (con un alcance de hasta 12.000 kilómetros). El movimiento de Trump se interpretó como una exhibición de poder justo antes de su encuentro con su homólogo chino, Xi Jinping, en Corea del Sur.

La última detonación nuclear experimental de Estados Unidos ocurrió el 23 de septiembre de 1992. La moratoria fue instaurada ese mismo año por el Congreso, con la visión de poner fin a todas las pruebas atómicas en 1996, un periodo que se prolongó indefinidamente tras el fin de la Guerra Fría y la creencia de que el país debía promover la desnuclearización global, reseñó DW

Aunque Estados Unidos ha realizado experimentos subcríticos (que verifican el armamento sin causar reacciones nucleares en cadena) y es signatario del Tratado para la Prohibición Total de Pruebas Nucleares (CTBT) de 1996, nunca ha ratificado dicho pacto, lo que permite legalmente reanudar los ensayos.