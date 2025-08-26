(26 de agosto del 2025. El Venezolano).- El gobierno de Estados Unidos, ha intensificado su despliegue militar en el Caribe, cerca de las costas de Venezuela, como parte de sus esfuerzos para combatir a los carteles de la droga. Se ha confirmado la adición de un submarino de ataque nuclear y un crucero lanzamisiles a la región.

Según fuentes anónimas citadas por Reuters, el USS Lake Erie y el USS Newport News llegarán a la zona a principios de la próxima semana. Aunque no se han detallado las misiones específicas de los buques, las fuentes indican que los movimientos tienen como objetivo enfrentar «organizaciones narcoterroristas» designadas en la región.

La semana pasada, ya se había reportado el envío de un escuadrón anfibio al sur del Caribe, compuesto por el USS San Antonio, el USS Iwo Jima y el USS Fort Lauderdale. Estos buques transportan a un contingente de 4,500 militares, incluyendo 2,200 infantes de marina.

La lucha contra los cárteles de la droga ha sido un objetivo central en el segundo mandato de Trump. En febrero, su gobierno designó al Cártel de Sinaloa y al Tren de Aragua, entre otras bandas, como organizaciones terroristas.