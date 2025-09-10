(10 de septiembre del 2025. El Venezolano).- El gobierno de Estados Unidos ha presentado una apelación contra la reciente decisión del juez federal Edward M. Chen, que había anulado la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos venezolanos y haitianos.

La noticia fue confirmada por la activista venezolana Adelyz Ferro, del Venezuelan American Caucus.

La apelación, formalmente presentada el 9 de septiembre ante la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, busca detener la aplicación de la sentencia del juez Chen mientras el proceso judicial avanza.

A pesar de la medida legal, la activista Ferro aseguró que «el TPS está vigente y la decisión del juez debe ser acatada», e instó a los migrantes elegibles a registrarse de inmediato para la extensión de su estatus, reseñó El Pitazo.