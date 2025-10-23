(23 de octubre del 2025. El Venezolano).- El Departamento de Guerra de EE.UU. confirmó este miércoles la ejecución de otro «ataque cinético letal» contra una embarcación en el Océano Pacífico, el segundo en menos de 24 horas, eliminando a sus tres tripulantes.

El secretario Pete Hegseth intensificó la retórica al comparar a los supuestos narcotraficantes con «Al Qaeda de nuestro hemisferio» y prometió que «estos ataques continuarán, día tras día».

Este es el noveno ataque de este tipo desde septiembre, marcando una clara expansión de las operaciones del Caribe al Pacífico. En este contexto, el presidente Trump adelantó que su administración considera realizar ataques en tierra, afirmando que podría notificar al Congreso pero que no necesita su permiso.

Anuncios

Today, at the direction of President Trump, the Department of War carried out yet another lethal kinetic strike on a vessel operated by a Designated Terrorist Organization (DTO). Yet again, the now-deceased terrorists were engaged in narco-trafficking in the Eastern Pacific.



The… pic.twitter.com/PEaKmakivD — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 23, 2025