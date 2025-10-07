(06 de octubre del 2025. El Venezolano).- El Comando Sur de los Estados Unidos ha llevado a cabo una serie de ejercicios con munición real en aguas del Mar Caribe, publicando material audiovisual que documenta la capacidad y listeza de sus fuerzas navales y aéreas.

Las maniobras incluyeron el uso intensivo de artillería naval, sistemas de defensa antiaérea y la participación destacada de cazas AV-8B Harrier II del Cuerpo de Marines. En el video difundido a través de sus canales oficiales, se aprecian despegues desde portaaviones, disparos coordinados y la detonación de proyectiles de alto calibre sobre el mar.

Según un comunicado oficial, el propósito de estos ejercicios es demostrar «precisión y preparación». Se detalló que las aeronaves operaron en conjunto con el Grupo de Preparación Anfibia del USS Iwo Jima.

Estas operaciones se enmarcan en el despliegue militar reforzado de EE. UU. en la región, en apoyo a la misión del Comando Sur y a las prioridades estratégicas establecidas por el presidente Donald Trump para el control de rutas del narcotráfico y la respuesta a amenazas regionales, reseñó Infobae.