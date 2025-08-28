(28 de agosto del 2025. El Venezolano).- El Ejército de Estados Unidos ha hecho públicas fotografías de infantes de marina realizando ejercicios con fusiles a bordo del buque de ataque anfibio USS Iwo Jima, parte de un despliegue naval en el Océano Atlántico, cerca de las costas de Venezuela.

Las imágenes, distribuidas por el servicio audiovisual de la Defensa, muestran a marines apuntando con rifles en la cubierta del navío, una de las varias unidades militares enviadas por la Administración de Donald Trump.

Se estima que más de 4,000 militares, incluyendo 2,000 marines, junto con aeronaves, barcos y lanzamisiles, han sido movilizados en el Caribe con el objetivo declarado de combatir el narcotráfico.

El despliegue incluye los buques de transporte anfibio USS San Antonio y USS Fort Lauderdale, así como los destructores USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson, con información de EFE.