(03 de octubre del 2025. El Venezolano).- El secretario de guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó que una operación de precisión en aguas internacionales del Caribe resultó en la neutralización de cuatro presuntos narcoterroristas.

En sus redes sociales detalló que la acción militar contundente fue dirigida contra un navío que transportaba un importante cargamento de narcóticos hacia Estados Unidos.

La operación fue ejecutada esta mañana bajo órdenes directas del presidente Donald Trump. Según el comunicado, el buque estaba vinculado a organizaciones terroristas y operaba en una conocida ruta de narcotráfico. Ningún efectivo estadounidense resultó herido durante la intervención.

Fuentes de defensa recalcaron que la información de inteligencia era concluyente y no dejaba lugar a dudas sobre la naturaleza hostil de la embarcación y su tripulación. El objetivo de estas misiones es interceptar el flujo de drogas que, según las autoridades, busca «envenenar al pueblo estadounidense».

El alto mando militar advirtió que este tipo de acciones se mantendrán. «Estos ataques continuarán hasta que terminen las agresiones contra el pueblo estadounidense», concluyó el comunicado, reafirmando la postura de la administración.

Earlier this morning, on President Trump's orders, I directed a lethal, kinetic strike on a narco-trafficking vessel affiliated with Designated Terrorist Organizations in the USSOUTHCOM area of responsibility. Four male narco-terrorists aboard the vessel were killed in the… pic.twitter.com/QpNPljFcGn — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 3, 2025